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Perú hace historia en la pelota vasca y avanza por medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación nacional compite por primera vez fuera del país en un evento oficial del ciclo olímpico y mantiene representantes en frontón peruano, frontball y pelota de goma trinquete.

Jesús Poma clasifica a semifinales en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Jesús Poma clasifica a semifinales en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Difusión
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La pelota vasca peruana vive un momento histórico en Argentina. La selección nacional continúa en competencia en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y afronta la etapa decisiva del torneo con representantes en sus tres modalidades: frontón peruano, frontball y pelota de goma trinquete.

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La participación en Santa Fe marca un hecho inédito para el frontón peruano, que por primera vez forma parte de un evento oficial internacional del ciclo olímpico fuera del territorio nacional. Las competencias se desarrollan hasta el 24 de septiembre en escenarios instalados en Rosario, entre ellos el Monumento Nacional a la Bandera y el Club Gimnasia y Esgrima.

Jesús Poma avanza a semifinales

Uno de los principales resultados para la delegación peruana llegó en el frontball, donde el campeón bolivariano Jesús Poma consiguió su clasificación a las semifinales y continúa en la pelea por una medalla para el país.

Poma representa una de las principales cartas peruanas en esta etapa de la competencia, que ingresó a su tramo definitivo con los cruces por los primeros lugares todavía pendientes.

Perú también busca el podio en frontón peruano

En la modalidad de frontón peruano, Perú mantiene en carrera a Valeria Garcés y Kevin Martínez, ambos con antecedentes destacados en competencias internacionales.

Garcés llega como campeona bolivariana, mientras que Martínez ostenta el título de campeón panamericano. Los dos continúan su camino en busca de instalarse entre los mejores de la competencia y acercarse a una posible medalla.

La delegación también tiene participación en frontball femenino y en las categorías femenina y masculina de pelota de goma trinquete, completando la presencia peruana en las tres especialidades incluidas en el torneo.

Una participación inédita para el frontón peruano

Más allá de los resultados que puedan conseguirse en los próximos días, la presencia peruana en Santa Fe representa un capítulo importante para esta disciplina. Se trata de la primera participación del frontón peruano en un evento oficial internacional del ciclo olímpico fuera de Perú.

Las semifinales y finales definirán si la delegación nacional consigue subir al podio. Mientras tanto, los representantes peruanos mantienen la expectativa de sumar medallas y dejar al frontón peruano como protagonista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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