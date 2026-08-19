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Deportes

Barcelona vs Al Ahly EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el Trofeo Joan Gamper 2026

El equipo de Hansi Flick jugará su último amistoso antes de su debut en LaLiga de España. Sigue la transmisión del partido Barcelona vs Al Ahly desde el Camp Nou.

Barcelona sumó varios refuerzos para afrontar LaLiga y la Champions League. Foto: FC Barcelona
Barcelona sumó varios refuerzos para afrontar LaLiga y la Champions League. Foto: FC Barcelona
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VER amistoso Barcelona vs Al Ahly EN VIVO HOY por el Trofeo Joan Gamper 2026 | El partido del equipo blaugrana tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la plataforma de Barca TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El vigente bicampeón de España aprovechará el evento para presentar a su plantel de cara al inicio de temporada. Entre sus grandes incorporaciones figuran Karim Adeyemi, Anthony Gordon y el volante Rodri.

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¿A qué hora juega Barcelona vs Al Ahly?

El amistoso entre Barcelona y Al Ahly se disputará este miércoles 19 de agosto, desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios para seguirlo desde otras partes del mundo.

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs Al Ahly?

La transmisión del partido Barcelona vs Al Ahly estará a cargo de la plataforma Barca TV y el canal de YouTube del FC Barcelona (previa suscripción). En caso de que no puedas acceder a algunas de estas opciones, podrás seguir el minuto a minuto con todos los goles e incidencias a través de La República.

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Pronóstico de Barcelona vs Al Ahly: apuestas y cuotas

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan un claro favoritismo a FC Barcelona, que jugará de local en Cataluña.

  • Betano: gana Barcelona (1,11), empate (8,00), gana Al Ahly (19,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,09), empate (9,00), gana Al Ahly (21,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,10), empate (11,80), gana Al Ahly (34,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,09), empate (9,20), gana Al Ahly (24,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,09), empate (9,00), gana Al Ahly (19,00).

Alineaciones Barcelona vs Al Ahly: posibles formaciones

  • Barcelona: J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Bernal, Espart; Gordon, Olmo, Yamal; Raphinha.
  • Al Ahly: Shobeir; Hany, Ibrahim, Reyad, Mohamed; Ateya, Kouka, Ashour; Zizo, Bakrar, El Shahat.
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