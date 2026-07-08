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DT de Francia sobre designación de árbitro argentino ante Marruecos por 4tos del Mundial 2026: "Espero sea tan bueno como Letexier"

Por primera vez en el Mundial 2026 se eligió un equipo arbitral íntegro (campo y VAR) de una sola nacionalidad. Deschamps hizo referencia al juez del Argentina - Egipto.

Didier Deschampos fue campeón del mundo con Francia como jugador y entrenador. Foto: AFP
Didier Deschampos fue campeón del mundo con Francia como jugador y entrenador. Foto: AFP
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La designación de Facundo Tello como árbitro principal del Francia - Marruecos ocasionó una polémica. Desde diversos sectores se cuestionó a la FIFA porque el equipo arbitral está conformado íntegramente por jueces de la misma nacionalidad, algo que no ocurrió en ningún partido de la competición.

Al ser consultado sobre esta situación con miras al primer encuentro de 4tos de final, Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa, sorprendió con su peculiar respuesta.

PUEDES VER: Mohamed Salah sobre el arbitraje del Argentina - Egipto en el Mundial 2026: "Fue la voluntad de Dios; todo el mundo vio lo que pasó"

lr.pe

DT de Francia sobre designación de árbitro argentino ante Marruecos

Durante la conferencia de prensa, el experimentado técnico señaló que no le presta atención a estos aspectos; sin embargo, hizo referencia al accionar de su compatriota Francois Letexier en el controvertido encuentro entre Argentina y Egipto.

“(…) Puedes hacer preguntas, pero yo no le presto atención. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido. Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible”, sostuvo ante los medios de comunicación.

Árbitros del partido Francia-Marruecos

A través de sus canales oficiales, la FIFA confirmó que todos los árbitros encargados de impartir justicia en el Francia vs Marruecos serán de nacionalidad argentina.

  • Árbitro central: Facundo Tello (Argentina)
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
  • Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
  • Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)
  • Árbitro de reserva/VAR: Cristian Navarro (Argentina)

PUEDES VER: DT de Egipto indignado tras eliminación del Mundial 2026: "Si tanto quieren que gane Argentina, ¿por qué llaman a todo el mundo?"

lr.pe

¿Cuándo juegan Francia vs Marruecos por el Mundial 2026?

El cruce entre franceses y marroquíes, que marcará el inicio de los 4tos de final del Mundial 2026, se jugará este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos).

La transmisión de este partido estará a cargo de la señal de DSports a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

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