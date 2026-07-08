La tecnología que usa la FIFA para detectar infracciones al instante y anular goles en el Mundial 2026: más de 150 millones de datos por partido

El Mundial 2026 introduce un sistema innovador de arbitraje con inteligencia artificial y cámaras de alta precisión. | Foto: Bolavip

El Mundial 2026 introduce un sistema innovador de arbitraje con inteligencia artificial y cámaras de alta precisión. | Foto: Bolavip

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El Mundial 2026 no solo ha dejado sorpresas deportivas, sino también un importante salto tecnológico en el arbitraje. La FIFA implementó un avanzado sistema que combina inteligencia artificial, cámaras de alta precisión y modelos tridimensionales para detectar infracciones en cuestión de segundos y respaldar las decisiones del VAR con mayor exactitud.

Gracias a esta innovación, acciones como un fuera de juego o una infracción previa a un gol pueden identificarse casi de inmediato. Además, cada partido genera más de 150 millones de datos, procesados por un sistema que busca reducir el margen de error y agilizar las revisiones durante los encuentros de la Copa del Mundo.

Monitor de Revisión al borde de cancha.

¿Cómo funciona la tecnología que detecta el fuera de juego?

La principal innovación del Mundial 2026 es una versión mejorada del sistema semiautomatizado de detección del fuera de juego. Esta herramienta monitorea constantemente la ubicación del balón y la de todos los futbolistas sobre el terreno de juego.

Cuando identifica una posición adelantada evidente, envía una alerta automática al equipo arbitral para revisar o detener la acción. Sin embargo, la decisión final continúa en manos del árbitro cuando la jugada requiere interpretación, como posibles interferencias o acciones que no pueden resolverse únicamente con datos tecnológicos.

Cámara corporal que usan los árbitros en el Mundial 2026

Escaneos 3D y avatares digitales de todos los jugadores

Antes de que comenzara el torneo, todos los futbolistas fueron sometidos a un escaneo corporal en tres dimensiones. Con esta información, la FIFA creó un avatar digital de cada jugador para mejorar la precisión del sistema de fuera de juego.

Estos modelos permiten identificar la posición exacta de cada parte del cuerpo habilitada para jugar el balón. Además, hacen posible reconstrucciones tridimensionales de las jugadas, facilitando que árbitros, entrenadores, futbolistas y aficionados comprendan por qué una acción fue invalidada.

Más de 150 millones de datos en cada partido

Cada estadio del Mundial 2026 cuenta con 16 cámaras de seguimiento óptico, distribuidas estratégicamente para registrar de manera permanente la posición del balón y de los 22 jugadores.

Toda esa información genera más de 150 millones de datos por encuentro, que son procesados por el sistema tecnológico de la FIFA para reconstruir cada jugada en tres dimensiones. Gracias a ello, el VAR dispone de imágenes mucho más precisas para determinar si existió un fuera de juego, si el balón salió completamente del campo o si hubo una infracción antes de un gol.

Herramienta de la FIFA que proporciona análisis tácticos antes y después de cada partido.

Football AI Pro: la inteligencia artificial al servicio de las selecciones

La FIFA también puso a disposición de las 48 selecciones participantes una plataforma de inteligencia artificial generativa denominada Football AI Pro.

Esta herramienta proporciona análisis tácticos antes y después de cada partido, con información detallada sobre el rendimiento propio y el de los rivales. El objetivo es que todas las selecciones, independientemente de sus recursos tecnológicos, puedan acceder a herramientas avanzadas de análisis.

Cámaras corporales para ofrecer nuevas perspectivas

Otra de las novedades del Mundial 2026 es la incorporación de las RefCam, cámaras corporales utilizadas por los árbitros durante los partidos.

Estas imágenes se integran a la transmisión oficial junto con las reconstrucciones en 3D para ofrecer una explicación más clara de las decisiones arbitrales y mostrar la perspectiva del juez en acciones determinantes.