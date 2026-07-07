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Mohamed Salah sobre el arbitraje del Argentina - Egipto en el Mundial 2026: "Fue la voluntad de Dios; todo el mundo vio lo que pasó"

El histórico jugador de Egipto, que habría disputado su último Mundial, fue consultado sobre las decisiones arbitrales durante el triunfo de la selección argentina.

Mohamed Salah logró que Egipto dispute por primera vez en su historia los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA
Mohamed Salah logró que Egipto dispute por primera vez en su historia los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA
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Mohamed Salah no fue ajeno a las polémicas registradas durante la eliminación de Egipto del Mundial 2026. La estrella del equipo africano se pronunció luego del partido contra la selección argentina; sin embargo, sorprendió al expresar una escueta respuesta sobre el arbitraje del francés François Letexier.

“Ante todo, fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir”, manifestó en zona mixta.

PUEDES VER: Mostafa Ziko, goleador de Egipto, acusa a FIFA tras eliminación ante Argentina del Mundial 2026: "El torneo está amañado"

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Mohamed Salah es el máximo goleador de la historia de Egipto. Foto: AFP

Mohamed Salah es el máximo goleador de la historia de Egipto. Foto: AFP

Mohamed Salah evita hablar del arbitraje en el triunfo de Argentina

Al ser consultado sobre si el accionar el juez principal influyó en el resultado, Mohamed Salah esquivó la pregunta y prefirió remarcar la buena campaña que hicieron los Farones en el Mundial 2026, donde alcanzaron por primera vez en su historia la fase de eliminación directa.

“Nos anularon un gol y también nos pitaron un penal en contra. Después, ellos contraatacaron y marcaron. El entrenador nos felicitó por nuestro desempeño. Quería que llegáramos más lejos en la competición, pero así lo quiso Dios. Seguiremos construyendo sobre lo logrado en esta campaña y, si Dios quiere, el futuro será aún mejor”, agregó.

“Nos enfrentábamos a los campeones del mundo y sabíamos que sería un partido muy difícil. Nos preparamos muy bien para este rival, y eso quedó claro desde el inicio del encuentro. Al final, este era el destino que Dios nos tenía reservado”, concluyó.

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Mohamed Salah habría jugado su último Mundial

El duelo entre argentinos y egipcios pudo significar el último partido de Mohamed Salah en una Copa del Mundo. Con 34 años, el talentoso exfutbolista del Liverpool no llegaría para el torneo del año 2030, que se realizará en Marruecos, España y Portugal.

El popular ‘Faraón’ marcó una época. Sus 68 goles, en 120 compromisos oficiales, lo ubican como el máximo artillero en la historia del país africano.

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