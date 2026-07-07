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Lionel Messi explicó por qué lloró tras la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026: “Dios tenía guardado algo especial para mí”

El capitán de la selección de Argentina habló luego del agónico triunfo ante Egipto, el cual le dio la clasificación a los 4tos de final de la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi rompió en llanto tras la clasificación de Argentina a 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA
Lionel Messi rompió en llanto tras la clasificación de Argentina a 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA
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La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo: Lionel Messi rompiendo en llanto tras la agónica victoria por 3-2 sobre Egipto. Luego del partido, en conferencia de prensa, el capitán de la ‘albiceleste’ reveló el motivo de su emoción.

El astro argentino reconoció que las lágrimas fueron producto del desahogo tras un partido que parecía perdido. La ‘Pulga’, quien incluso falló un penal durante el encuentro, confesó que tuvo la sensación de haber defraudado a sus compañeros. “Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y, por suerte, Dios tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final”, indicó el delantero.

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Lionel Messi reveló el motivo de su llanto tras la remontada de Argentina ante Egipto

El futbolista de 39 años mostró su alegría por haber revertido el marcador. Una de las razones fue el significado del triunfo para la hinchada que los alentó en el estadio. “Es una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino. Demuestra cada día lo que es, lo que somos como argentinos, el orgullo que nos da”, mencionó Lionel Messi tras la clasificación.

Con este triunfo, Argentina logró el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a la selección de Suiza en un partido que promete ser de los más atractivos de la fase.

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¿Cuándo será el siguiente partido de la selección de Argentina?

El duelo ante Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026 se realizará el próximo sábado 11 de julio a las 8.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas, Estados Unidos.

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