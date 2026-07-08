El desafiante mensaje del DT de Suiza para Argentina antes de los cuartos de final del Mundial 2026: "No es invencible"

El partido entre Argentina y Suiza se llevará a cabo el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. El ganador avanzará a las semifinales del torneo. | Foto: Dean Mouhtaropoulos

El partido entre Argentina y Suiza se llevará a cabo el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. El ganador avanzará a las semifinales del torneo. | Foto: Dean Mouhtaropoulos

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La clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo desató la celebración en el conjunto europeo, sino que también encendió la previa del esperado duelo frente a Argentina. Tras eliminar a Colombia en una definición por penales, el entrenador Murat Yakin lanzó un mensaje que rápidamente generó repercusión al asegurar que la Albiceleste "no es invencible".

El técnico suizo destacó el crecimiento de su selección durante la Copa del Mundo y dejó en claro que su equipo afrontará el compromiso con la convicción de dar el golpe ante el vigente campeón.

Murat Yakin desafía a Argentina antes de los cuartos de final

Luego de la clasificación de Suiza, Murat Yakin comenzó a palpitar el enfrentamiento contra la selección argentina con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

"Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular", señaló el entrenador en conferencia de prensa, antes de dejar una frase que elevó la expectativa para el compromiso. "Se pudo ver que Argentina no es invencible", dijo.

Además, el estratega aseguró que su equipo no se conforma con haber alcanzado los cuartos de final y advirtió que buscará sorprender al campeón del mundo. "Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", apuntó.

El análisis de Yakin tras eliminar a Colombia

Suiza logró avanzar tras igualar 0-0 con Colombia y quedarse con la clasificación en la tanda de penales. Para Yakin, el partido fue muy equilibrado y su equipo hizo los méritos suficientes para seguir con vida en el torneo.

El entrenador también resaltó la fortaleza mental de sus dirigidos y explicó que el objetivo desde el inicio del Mundial era hacer historia con el combinado suizo.

"Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en un Mundial y logramos hacer historia", afirmó. Asimismo, consideró que la selección cafetera no fue superior durante el encuentro y destacó la personalidad mostrada por sus jugadores en la definición desde los doce pasos.

Ricardo Rodríguez elogia a Argentina y Lionel Messi

Las palabras de Yakin contrastaron con las del experimentado defensor Ricardo Rodríguez, quien optó por un discurso más prudente al hablar del próximo rival.

El lateral suizo elogió a la Albiceleste y destacó la calidad del plantel dirigido por Lionel Scaloni, además de referirse a Lionel Messi como el mejor futbolista. "Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor".

¿Cuándo juegan Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. El ganador avanzará a las semifinales y continuará en la lucha por el título de la Copa del Mundo.