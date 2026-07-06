El cruce entre España y Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 evoca la historia de la Unión Ibérica, que unió ambos países entre 1580 y 1640. | Foto: National Geographic/mejorada con IA

El cruce entre España y Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 evoca la historia de la Unión Ibérica, que unió ambos países entre 1580 y 1640. | Foto: National Geographic/mejorada con IA

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El cruce entre España y Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 revive un capítulo histórico singular: la Unión Ibérica. Entre 1580 y 1640, ambas naciones compartieron al mismo rey y unieron bajo una sola dinastía vastos territorios en Europa, América, África y Asia. National Geographic recuerda ese periodo de máxima expansión geopolítica, cuando los dominios de los Austrias alcanzaron una escala sin precedentes.

Lejos de conformar un Estado centralizado, este vínculo político operó como una unión dinástica que preservó la autonomía institucional del reino portugués. Especialistas como el historiador John H. Elliott, en su obra 'Imperios del mundo atlántico', aclaran que la estructura funcionaba como una 'monarquía compuesta', integrada por territorios con leyes propias. Dicho modelo erigió a la Corona en la mayor potencia global de su época, aunque detonó las fricciones que finalmente fracturaron el acuerdo tras seis décadas.

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¿Cómo se originó y estructuró la Unión Ibérica entre España y Portugal?

El origen del bloque histórico surgió tras la crisis sucesoria lusa de 1578, provocada por la muerte sin descendencia del rey Sebastián I en la batalla de Alcazarquivir. Su sucesor, el cardenal Enrique, falleció dos años después sin resolver el vacío legal. Según National Geographic, esa situación abrió el camino a varios aspirantes, entre ellos Felipe II de España, quien poseía derechos dinásticos por ser nieto del monarca Manuel I por línea materna.

El conflicto sucesorio concluyó cuando el soberano español envió tropas dirigidas por el duque de Alba para imponerse militarmente sobre los demás candidatos, como Antonio, prior de Crato. Posteriormente, las Cortes de Tomar reconocieron al monarca en 1581 como Felipe I de Portugal. De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, el pacto consolidó una estructura en la que ambos territorios compartían el mismo soberano, pero conservaban instituciones y administraciones plenamente diferenciadas.

Durante esas seis décadas, el territorio luso mantuvo sus propias leyes, tribunales, moneda y control colonial. El historiador John H. Elliott sostiene que la Monarquía Hispánica era una 'monarquía compuesta', formada por diferentes regiones vinculadas únicamente por la figura del rey. Por consiguiente, los especialistas coinciden en que jamás existió una fusión política completa ni un Estado unificado, mientras los sucesores Felipe III y Felipe IV gobernaron simultáneamente bajo los títulos de Felipe II y Felipe III en tierras portuguesas.

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¿Fue el Imperio de España y Portugal la mayor potencia global durante 60 años?

La unión de las coronas hispánica y portuguesa bajo la Casa de Austria concentró dominios en América, Italia, Flandes, Filipinas y Brasil, sumados a las redes comerciales de África y Asia. Según National Geographic, “ninguna otra dinastía había controlado hasta entonces una red marítima y territorial de semejante alcance”. Ese bloque intercontinental posicionó a la monarquía en la cúspide del poder geopolítico de la época.

Sin embargo, especialistas aclaran que la integración resultó estrictamente dinástica, por lo que ambas administraciones conservaron su autonomía. La Enciclopedia Britannica precisa que las estructuras políticas y coloniales permanecieron independientes; por tanto, el enorme poder del periodo se debió a que un mismo soberano regía dos Estados distintos, en lugar de una fusión territorial completa.

¿Por qué fracasó la Unión Ibérica y qué pasó con Portugal?

La nueva realidad política alteró de forma drástica la posición internacional de Lisboa, que antes de 1580 mantenía alianzas propias con naciones como Inglaterra. Al integrarse a la Corona española, los adversarios de Madrid convirtieron a los territorios lusos en sus nuevos objetivos bélicos. Ingleses y, especialmente, neerlandeses intensificaron las ofensivas contra enclaves portugueses en África, Asia y América, hecho que debilitó gravemente su red comercial.

Esas campañas militares golpearon zonas estratégicas como Brasil, el golfo Pérsico y diversas rutas del Índico. Entre los episodios más significativos figura la pérdida de Ormuz en 1622, considerada por numerosos historiadores como una muestra de las dificultades de la monarquía para defender todos sus frentes simultáneamente. Al respecto, la Real Academia de la Historia señala que "la Corona española afrontaba conflictos permanentes en Europa", situación que limitó los recursos destinados a proteger el imperio portugués.

El desenlace ocurrió en 1640, cuando el desgaste económico, las fricciones políticas y el descontento de la nobleza lusa provocaron la denominada Restauración portuguesa. Según National Geographic, el duque de Braganza fue proclamado Juan IV de Portugal; este hecho inició una guerra que concluyó con el restablecimiento de la independencia del reino y el fin de la Unión Ibérica.