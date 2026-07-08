Emilia Drago sorprende con el primer tráiler de "Separada pero nunca sola", divertida comedia romántica ambientada en la Amazonía
La película 'Separada pero nunca sola' lanzó su primer tráiler oficial y anunció su estreno en todos los cines del país. Conoce de qué trata esta nueva producción peruana.
- '¿Volverías con tu ex? 2' canal de transmisión del próximo capítulo del reality chileno con Flavia Laos y Austin Palao
- Conciertos en Lima este fin de semana: lugares, horarios y entradas para ver a La Única Tropical y 'El Lobo' y la Sociedad Privada
Risas, romance, amistad y escenarios naturales de la Amazonía peruana protagonizan el primer tráiler oficial de 'Separada pero nunca sola', la nueva comedia romántica dirigida por Ani Alva Helfer. La producción llegará a todos los cines del país el próximo 3 de setiembre con un elenco encabezado por Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca.
PUEDES VER: Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
'Separada pero nunca sola' lanza su tráiler oficial y confirma su estreno en cines este 3 de setiembre
La película sigue la historia de Isabel, una mujer recién separada que trabaja en un pintoresco hotel ubicado en plena selva. Su rutina cambia por completo cuando conoce a un carismático "doctor", mientras comparte divertidas aventuras junto a Zaida, su mejor amiga y compañera inseparable.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Sin embargo, la tranquilidad de Isabel se ve alterada con la inesperada reaparición de su exesposo, quien regresa decidido a recuperarla. Para evitar volver al pasado, la protagonista idea un plan: fingir una nueva relación amorosa. Lo que parecía una solución terminará convirtiéndose en una serie de enredos, secretos y situaciones que pondrán a prueba sus sentimientos.
Además de su historia, 'Separada pero nunca sola' destaca por haber sido filmada en algunos de los paisajes más representativos de la región San Martín. Entre las locaciones elegidas figuran la Laguna Azul de Sauce, las cataratas de Ahuashiyacu y diversos baños termales.
PUEDES VER: Myriam Hernández en Perú 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto de la famosa cantante chilena
La producción también apostó por el talento local al incorporar actores y actrices de la región, seleccionados tras un casting realizado en Tarapoto que reunió a más de tres mil participantes.
Con una combinación de humor, romance, amistad y paisajes espectaculares, la nueva cinta dirigida por Ani Alva Helfer busca consolidarse como una de las comedias peruanas más esperadas del 2026. La película, que tiene una duración de 84 minutos, fue producida por Dorian Fernández y Chichi Fernández y llegará a las salas de cine el 3 de setiembre.