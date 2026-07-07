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DT de Egipto indignado tras eliminación: "Si tanto quieren que gane Argentina, ¿por qué llaman a todo el mundo?"

Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, acusó a Argentina de "presionar al árbitro" durante el polémico partido de 8vos de final del Mundial 2026.

Egipto alcanzó los octavos de final de un Mundial por primera vez en su historia. Foto: AFP
Egipto alcanzó los octavos de final de un Mundial por primera vez en su historia. Foto: AFP
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Las palabras de Hossam Hassan reflejaron la indignación presente en la selección de Egipto tras la polémica eliminación ante Argentina en el Mundial 2026. El entrenador del conjunto africano señaló que el árbitro favoreció a la vigente campeona.

“No hemos visto respeto ni juego limpio. Se anuló un penalti y un segundo incidente que debería haber sido revisado como penalti a nuestro favor ni siquiera fue revisado por el VAR. Un segundo gol fue anulado, inexplicablemente, por alguna razón (….) Parece que hubo presión por parte del equipo argentino sobre el árbitro, lo que ha provocado este resultado”, manifestó en conferencia de prensa.

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DT Egipto indignado tras eliminación ante Argentina

Durante su intervención en zona mixta, el estratega de 59 años consideró que el partido ante la selección argentina fue manipulado. En ese sentido, lanzó un sarcástico comentario contra la organización del Mundial 2026.

“Voy a decir lo que pienso independientemente de las consecuencias. Este fue claramente un partido manipulado y el mundo entero lo vio (…). Y quiero decir una cosa más: si quieren tanto que gane Argentina, ¿por qué llaman a todo el mundo para que venga y participe?”, agregó en zona mixta.

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