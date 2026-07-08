Alcalde de Puno se reunió con Keiko Fujimori y pidió crear comisión que investigue muertes en protestas

Alcalde de Puno pide a Keiko Fujimori crear comisión de investigación para muertes ocurridas durante protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. | Ope

Alcalde de Puno pide a Keiko Fujimori crear comisión de investigación para muertes ocurridas durante protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. | Ope

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"Lo primero que se le ha solicitado a la presidenta es que conforme una Comisión de Investigación (...) para que no queden impunes las muertes en el gobierno de Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola", señaló el alcalde de Puno, Javier Ponce, tras reunirse con Keiko Fujimori.

Durante este encuentro, Ponce junto a su homólogo de San Román (Juliaca), Oscar Cáceres, dialogaron con la mandataria y señalaron que mostró apertura para que los parlamentarios de su partido impulsen un grupo de trabajo que investigue y determine las responsabilidades de la represión policial y militar.

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"(…) La bancada [de Fuerza Popular] va a tomar acciones para que se conforme una Comisión de investigación para este caso. [Keiko Fujimori] nos ha recepcionado la preocupación. Esperemos que tome acciones".

Por su parte, el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, respaldó la propuesta y se mostró a favor de la respuesta de la jefa de Estado. "Estamos satisfechos de que pueda materializarse esa Comisión".

Cuestionan centralismo e inestabilidad política

Al ser consultados sobre las fallas en el modelo de regionalización y la incapacidad del Estado para cerrar brechas, los burgomaestres explicaron que la crisis política paralizó la gestión pública en el sur del país.

"Para nosotros en este periodo ha sido muy complejo por la inestabilidad política porque hemos tenido 4 presidentes, 4 ministros de cada cartera, diferentes directores, por lo que la continuidad en los proyectos se ha visto vulnerada. No nos ha permitido desarrollar en nuestra máxima expresión la capacidad de gestión porque se ha limitado".

Además, el alcalde de Juliaca indicó que se debe reestructurar la forma en que funciona el Estado, pues la burocracia perjudica la atención al ciudadano.

Exigen reformas presupuestales para el sur

El alcalde de Puno señaló que es necesario un cambio en la distribución del dinero público para beneficiar a las localidades más alejadas.

"Tenemos que comenzar a descentralizar el presupuesto nacional y darles mayor confianza a los gobiernos regionales, provinciales y distritales", explicó la autoridad edil.

Asimismo, Ponce planteó que esta reforma económica debe incluir un beneficio directo para las comunidades rurales y fronterizas del país.

"Incluso se debe incluir a los centros poblados. De esa forma el gobierno puede llegar a los rincones más profundos del Perú, dándoles funciones ejecutivas y presupuestales directamente a ellos", agregó.

Ponce también advirtió que los problemas de Puno son diversos y demandó la presencia del gobierno central en la región fronteriza. "Se ha solicitado de que las instancias del gobierno nacional llegue a la población puneña, pero que no sea un saludo. Que llegue con hechos a las fronteras y a todos los distritos de la región de Puno".