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La selección de Noruega rema a paso firme en el Mundial 2026. El gran artífice del éxito de los ‘Vikingos’ es el entrenador Stale Solbakken, un hombre que sobrevivió a la muerte para escribir el mejor capítulo de la historia de su país.

Lo conseguido por el entrenador de 58 años, que hace algunos días eliminó a la pentacampeona Brasil y clasificó a los nórdicos por primera vez a cuartos de final, trasciende lo deportivo.

La historia del DT de Noruega: estuvo muerto 7 minutos y prepararon su funeral

El 13 de marzo del 2001, Stale Solbakken regresó de la muerte tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento en el FC Kobenhavn. El corazón del entonces futbolista se detuvo durante siete minutos y los médicos lo declararon clínicamente muerto.

En una entrevista con Gazetta dello Sport, el técnico relató que su madre organizaba su funeral debido al complicado pronóstico sobre su estado de salud.

"Mi madre me contó que mientras viajaba a donde yo estaba, sin saber mi estado real de salud, estuvo pensando en cómo organizar mi funeral. Al principio les preocupaba si sobreviviría; después, si sufriría daño cerebral. Esos eran los pensamientos que atormentaban a mi familia y a mis compañeros, que me vieron desplomarme, morir y volver a la vida", recordó.

Luego de este suceso, Stale Solbakken tuvo que poner fin a su carrera profesional; sin embargo, como si estuviera predestinado, 25 años después se encargaría de liderar la mejor campaña de Noruega en una Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Noruega los 4tos de final del Mundial 2026?

Noruega vs Inglaterra jugarán este sábado 10 de julio por los 4tos de final del Mundial 2026. El compromiso, que contará con el atractivo duelo de goleadores entre Erling Haaland y Harry Kane, empezará a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana).