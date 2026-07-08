Erling Haaland deslumbró al mundo con su doblete en la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial 2026, destacando su excepcional dieta y rutina de recuperación. | Foto: AFP

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Erling Haaland volvió a acaparar la atención del mundo tras liderar la histórica victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero marcó un doblete para sellar el triunfo 2-1 y, tras su brillante actuación, también resurgieron los detalles de la exigente alimentación que sigue para mantenerse entre los futbolistas más competitivos del planeta.

El atacante del Manchester City reveló en el documental 'Haaland: The Big Decision' que su plan nutricional está diseñado para sostener su rendimiento físico. Su dieta incluye cerca de 6.000 calorías diarias, alimentos poco habituales como corazón e hígado de vaca y una rutina de recuperación que complementa su preparación.

¿Qué come Erling Haaland para rendir al máximo?

Haaland explicó que uno de los principios de su alimentación es consumir alimentos de alta calidad y, siempre que sea posible, de origen local. Según el goleador noruego, este hábito le permite obtener los nutrientes necesarios para afrontar la exigencia del fútbol de élite. "Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante", señaló el delantero en el documental.

Entre los productos que forman parte de su dieta destacan:

Corazón de vaca.

Hígado de ternera.

Carnes rojas.

Pescados.

Carnes blancas.

Miel cruda.

Leche.

Agua filtrada.

Además, evita en gran medida los alimentos ultraprocesados y reemplaza el azúcar por miel cruda o jarabe de arce.

¿Por qué Erling Haaland consume 6.000 calorías al día?

Con 1,95 metros de estatura y una gran exigencia física, necesita una ingesta calórica muy superior a la de una persona promedio. El delantero consume alrededor de 6.000 calorías diarias para mantener su masa muscular, recuperarse de los entrenamientos y responder a la intensidad de la competencia.

Su preparador físico, Erling Steenslid, ha explicado anteriormente que el atacante incrementó más de 12 kilos de masa muscular en poco más de un año gracias a un trabajo específico de alimentación y entrenamiento.

El plato favorito de Erling Haaland antes de entrenar

Dentro de su planificación nutricional, también tiene una comida predilecta antes de las sesiones de entrenamiento. El futbolista suele consumir un plato compuesto por:

Filete de lubina.

Espárragos.

Arroz.

Huevo.

Esta combinación le proporciona proteínas, carbohidratos y grasas saludables, además de ofrecer una digestión adecuada antes de la actividad física.

La recuperación también es clave en la rutina de Haaland

La alimentación no es el único aspecto que cuida el goleador noruego. Para acelerar la recuperación muscular después de entrenamientos y partidos, complementa su preparación con terapias de luz roja, sesiones de sauna y baños de hielo.

Aunque mantiene una dieta estricta durante gran parte del año, el delantero también reconoce que ocasionalmente se permite algunos gustos, como los kebabs, siempre dentro de un plan de alimentación controlado que le permite mantenerse en la élite del fútbol mundial.