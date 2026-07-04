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Francia - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los 4tos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentarán en el Gillette Stadium en el duelo por cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Francia y Marruecos se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Francia y Marruecos se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Luego de superar sus respectivas llaves, Francia y Marruecos se verán las caras en los 4tos de final en el Mundial 2026. Este encuentro se llevará a cabo el jueves 9 de julio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario del partido será el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Estados Unidos.

El conjunto europeo dejó atrás a Paraguay luego de ganarle 1-0, mientras que la selección africana venció de manera contundente por 3-0 a Canadá, uno de los anfitriones del torneo. El duelo entre Francia ante Marruecos es la primera llave confirmada para la fase de cuartos de final en la competición.

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¿Cuándo juega Francia vs Marruecos?

El partido Francia vs Marruecos se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio en el Gillette Stadium (Foxborough, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Francia vs Marruecos?

Este duelo entre Francia y Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026, iniciará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

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¿En qué canal ver Francia vs Marruecos?

El partido entre Francia y Marruecos se podrá seguir a través del canal DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

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