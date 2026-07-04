Francia - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los 4tos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Francia y Marruecos se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Luego de superar sus respectivas llaves, Francia y Marruecos se verán las caras en los 4tos de final en el Mundial 2026. Este encuentro se llevará a cabo el jueves 9 de julio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario del partido será el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Estados Unidos.

El conjunto europeo dejó atrás a Paraguay luego de ganarle 1-0, mientras que la selección africana venció de manera contundente por 3-0 a Canadá, uno de los anfitriones del torneo. El duelo entre Francia ante Marruecos es la primera llave confirmada para la fase de cuartos de final en la competición.

¿Cuándo juega Francia vs Marruecos?

El partido Francia vs Marruecos se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio en el Gillette Stadium (Foxborough, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Francia vs Marruecos?

Este duelo entre Francia y Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026, iniciará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

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¿En qué canal ver Francia vs Marruecos?

El partido entre Francia y Marruecos se podrá seguir a través del canal DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.