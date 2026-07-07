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Mostafa Ziko, goleador de Egipto, acusa a FIFA tras eliminación ante Argentina del Mundial 2026: "El torneo está amañado"

El delantero de la selección de Egipto se mostró muy afectado luego de la agónica remontada de Argentina en el Mundial 2026. Ziko tuvo fuertes palabras contra el árbitro.

El árbitro le anuló un gol a Mostafa Ziko en el segundo tiempo del partido ante Argentina. Foto: FIFA
El árbitro le anuló un gol a Mostafa Ziko en el segundo tiempo del partido ante Argentina. Foto: FIFA
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El partido entre Argentina y Egipto estuvo marcado por varias jugadas polémicas. Luego de la agónica remontada la vigente campeona, Mostafa Ziko, goleador del conjunto africano, acusó a la FIFA de favorecer al equipo de Lionel Messi y compañía.

El atacante, a quien le anularon un tanto en el segundo tiempo, acusó al francés François Letexier, juez principal, de perjudicarlos durante el desarrollo del cotejo. El colegiado le anuló un tanto al atacante en el segundo tiempo luego de revisar la jugada en el VAR.

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Mostafa Ziko acusa a FIFA tras eliminación ante Argentina

"No es justo, no es justo. El árbitro no es justo. Es una injusticia total, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando el esfuerzo de todo un país. Desde el inicio del partido, el árbitro ha estado en nuestra contra. No es justo que nos vayamos así después de ir ganando 2-0 contra Argentina. Es un torneo amañado. Que Dios nos baste, es el mejor protector”, manifestó para la FIFA.

El futbolista del Pyramids FC, que se mostró muy afectado por lo acontecido, se disculpó con sus aficionados por no lograr clasificar a 4tos de final del Mundial 2026.

“Les pido disculpas, queríamos hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio ¡Felicidades, felicidades por la Copa del Mundo para Argentina! ¡Felicidades! Ya no hace falta decir nada más, ya está”, agregó.

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Polémico gol anulado a Egipto ante Argentina

A los 60 minutos del complemento, Egipto aprovechó un contragolpe y el delantero Mostafa Ziko rompió el arco del Dibu Martínez con un zurdazo y anotó el 2-0 parcial; sin embargo, después de recibir el llamado del VAR, el árbitro anuló el tanto por una falta previa de Lisandro Martínez en el otro extremo del campo.

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