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Cruces 4tos de final Mundial 2026: fechas, horarios y programación de partidos en la Copa del Mundo

Conoce cómo van quedando los cruces en la etapa de cuartos de final del Mundial 2026. Revisa las fechas, horarios y los próximos enfrentamientos en el torneo.

Este jueves 9 de julio arrancan los 4tos de final en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Este jueves 9 de julio arrancan los 4tos de final en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Se definen a los clasificados a 4tos de final del Mundial 2026. La etapa de eliminación directa sigue trayendo muchas sorpresas y los hinchas pueden seguir disfrutando de estos partidazos. Hasta el momento, Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra y España han asegurado su pase a la siguiente ronda.

Selecciones como Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Egipto, Suiza y Colombia mantienen sus chances de clasificar a la próxima etapa de la Copa del Mundo.

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Partidos confirmados de 4tos de final del Mundial 2026

Los partidos de 4tos de final del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Jueves 9 de julio

  • Francia vs Marruecos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Gillette Stadium

Viernes 10 de julio

  • España vs Estados Unidos/Bélgica
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Estadio: SoFi Stadium

Sábado 11 de julio

  • Noruega vs Inglaterra
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Estadio: Hard Rock Stadium
  • Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Arrowhead Stadium

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de DSports, que cuenta con los derechos del torneo. En Perú, varios encuentros de la ronda final se podrán seguir gratis en señal abierta a través de América TV (canal 4).

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Clasificados a 4tos de final del Mundial 2026

Solo falta definir a los últimos tres clasificados para los cuartos de final del Mundial.

  • Marruecos
  • Francia
  • Noruega
  • Inglaterra
  • España

¿Dónde ver el Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se transmiten a través de DSports, señal que cuenta con los derechos del torneo.

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