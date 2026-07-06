Cruces 4tos de final Mundial 2026: fechas, horarios y programación de partidos en la Copa del Mundo
Conoce cómo van quedando los cruces en la etapa de cuartos de final del Mundial 2026. Revisa las fechas, horarios y los próximos enfrentamientos en el torneo.
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Se definen a los clasificados a 4tos de final del Mundial 2026. La etapa de eliminación directa sigue trayendo muchas sorpresas y los hinchas pueden seguir disfrutando de estos partidazos. Hasta el momento, Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra y España han asegurado su pase a la siguiente ronda.
Selecciones como Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Egipto, Suiza y Colombia mantienen sus chances de clasificar a la próxima etapa de la Copa del Mundo.
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Partidos confirmados de 4tos de final del Mundial 2026
Los partidos de 4tos de final del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.
Jueves 9 de julio
- Francia vs Marruecos
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Gillette Stadium
Viernes 10 de julio
- España vs Estados Unidos/Bélgica
- Hora: 2.00 p. m.
- Estadio: SoFi Stadium
Sábado 11 de julio
- Noruega vs Inglaterra
- Hora: 4.00 p. m.
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Arrowhead Stadium
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de DSports, que cuenta con los derechos del torneo. En Perú, varios encuentros de la ronda final se podrán seguir gratis en señal abierta a través de América TV (canal 4).
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Clasificados a 4tos de final del Mundial 2026
Solo falta definir a los últimos tres clasificados para los cuartos de final del Mundial.
- Marruecos
- Francia
- Noruega
- Inglaterra
- España
¿Dónde ver el Mundial 2026?
Todos los partidos del Mundial 2026 se transmiten a través de DSports, señal que cuenta con los derechos del torneo.