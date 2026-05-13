Contraloría: Eventos no deportivos deterioraron césped y pista atlética del Estadio Nacional

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Si bien el Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que se encuentran "en la etapa final de los trabajos de recuperación del campo" del Estadio Nacional, un informe de la Contraloría General de la República advirtió que eventos no deportivos deterioraron el césped y la pista atlética.

Además, durante una minuciosa inspección, encontraron cámaras de videovigilancia inoperativas, deficiente iluminación y daños parciales en la infraestructura.

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Así, el estado del campo de juego quedó bajo la lupa. Estas irregularidades del terreno dieron que hablar y hasta obligaron al cierre temporal del primer escenario deportivo del país. ¿A qué se debieron?

Ya se conoce el problema ocurrido durante los últimos eventos. Tras los conciertos, el césped del José Díaz quedó destruido.

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La Contraloría General advirtió que ese deterioro dificultó su uso para las prácticas deportivas y alertó que la falta de mantenimiento de las estructuras metálicas del techo de las tribunas y de las cámaras de videovigilancia podría poner en riesgo a los visitantes y al personal que labora en el recinto deportivo.

De acuerdo con el informe de control, la falta de mantenimiento y la continua realización de eventos no deportivos con presencia masiva de público no solo contribuyeron al alto grado de deterioro del campo deportivo, sino que impidieron adoptar medidas destinadas a su óptima recuperación al no permitir que se completen los procedimientos técnicos para obtener un césped de calidad, con la resistencia y el crecimiento adecuados para realizar competencias deportivas profesionales e internacionales en condiciones idóneas, de acuerdo con la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Cabe precisar que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) cuenta con un presupuesto aprobado de S/700.000 para contratar el servicio de mantenimiento del césped natural del Estadio Nacional.

El 15 de abril pasado, los auditores constataron que cerca del 90% del área del campo deportivo carecía de césped y que la mala hierba era extraída manualmente, mientras que el 22 de abril se verificó que una empresa contratada por una promotora de eventos —y no por el IPD— había sembrado bloques de césped en el 35% del área de la cancha de fútbol utilizando un método de sembrado (tipo bermuda de 50 cm por 50 cm), el cual no está contemplado en la normativa de la CONMEBOL.

Teniendo en cuenta que, entre mayo y octubre de 2026, el IPD tiene programado realizar cinco eventos no deportivos (tres de ellos tienen contrato suscrito), es necesario que la entidad planifique la gestión del mantenimiento del césped de la cancha de fútbol a fin de no afectar el desarrollo de los eventos deportivos y evitar que la inversión en el mantenimiento sea infructuosa.

Durante el servicio de control también se advirtió el deterioro de la pista atlética de seis carriles de material sintético (instalada como parte de la reinauguración del Estadio Nacional en 2011) debido al desgaste propio del tiempo, así como a la acción física de diversos elementos, como servicios higiénicos portátiles, protectores plásticos de césped y estructuras para el uso de stands de venta para la realización de eventos no deportivos, lo cual afecta su uso para la práctica deportiva.

Cámaras de videovigilancia

La comisión de control constató en el centro de control que se encontraban inoperativas el 60% (28) de las 46 cámaras de videovigilancia instaladas en la infraestructura del Estadio Nacional para el control de las áreas de acceso al público, que deberían permitir la visualización del campo de fútbol, las tribunas, las rampas, los tijerales, los pasadizos y las escaleras, entre otros ambientes a los que accede el público durante la realización de los eventos deportivos y no deportivos, lo que genera una falsa sensación de seguridad en los asistentes y dificultaría la gestión de emergencias en situaciones críticas.

Además, esta situación podría afectar la recopilación de pruebas y evidencias ante cualquier incidente.

Adicionalmente, los equipos que se encuentran operativos y que fueron instalados en 2011 no permiten el reconocimiento facial ni están interconectados con el sistema de la Policía Nacional del Perú. Además, están desactualizados tecnológicamente porque el sistema no ha sido actualizado o reemplazado pese a los años transcurridos.

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A ello se suma la deficiente iluminación del campo de fútbol del Estadio Nacional debido a que el 40% (124) de las 308 luminarias instaladas en el techo de las tribunas está inoperativo, con mayor incidencia en los sectores oriente, sur, occidente y suroccidente.

Falta mantenimiento

Además, la comisión de control advirtió al IPD que la falta de mantenimiento de las estructuras metálicas del techo de las tribunas sur y occidente, que soportan además cargas provenientes de equipos de iluminación del campo deportivo, cámaras de videovigilancia, antenas de telecomunicaciones y sistemas de sonido, está generando signos de oxidación y corrosión progresiva, lo que afecta su capacidad máxima de carga y resistencia (comportamiento estructural), y podría poner en riesgo la integridad de los visitantes y del personal que opera en el recinto deportivo.

Finalmente, identificaron daños en la entrada principal del Estadio Nacional, la cual fue cerrada al público y cercada con vallas metálicas para prevenir accidentes luego de que una baldosa de gran tamaño se desprendiera desde una altura de tres metros.

Debido al riesgo de caída por nuevos desprendimientos, se ha cercado esta zona, lo que afecta la imagen del principal recinto deportivo del país.

La Contraloría General otorgó un plazo al titular del IPD para que adopte las medidas correctivas que permitan levantar las situaciones adversas a fin de asegurar el uso adecuado del Estadio Nacional.