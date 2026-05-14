Surfistas peruanos piden al Congreso aprobar ley que modifica el Mecenazgo Deportivo

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Un grupo élite del surf peruano actual, destacado por sus recientes triunfos en competencias nacionales (Circuito Nacional de Surf 2026), continentales (Juegos Panamericanos de Surf 2026) y mundiales, ha unido fuerzas para solicitar al Congreso de la República la pronta aprobación de un proyecto de ley que permita mayores incentivos tributarios y apoyo económico para los deportistas.

Exigen cambios urgentes en el presupuesto estatal para mejorar la preparación de los atletas peruanos y buscan, además, que la nueva ley fomente una mayor participación de las empresas privadas para patrocinar y apoyar el surf y otros deportes.

La petición se fundamenta en la necesidad de consolidar el éxito deportivo del surf, considerado uno de los deportes con mayores logros para el país.

Los deportistas solicitan al Congreso de la República, mediante un documento firmado, que se priorice la aprobación del Proyecto de Ley N.° 14336/2025-CR, iniciativa presentada para modificar la Ley N.° 30479, Ley de Mecenazgo Deportivo, que permitirá incorporar nuevos incentivos tributarios en el marco de la preparación de los deportistas peruanos con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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El documento enviado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por el congresista Víctor Flores, y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, encabezada por el congresista Segundo Montalvo Cubas, está firmado por los multicampeones de surf Mafer Reyes, Daniela Rosas, Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Miguel Tudela, quienes son los principales exponentes de un deporte que más alegrías le dio al país en los últimos años, sostuvo Mito Comunicaciones.

Los surfistas destacaron que esta nueva ley promoverá la participación de la empresa privada para apoyar a los deportistas peruanos en general, lo cual permitirá mejores condiciones de entrenamiento, preparación y participación en competencias internacionales.

Esta propuesta, presentada por la congresista Diana Gonzales, busca modernizar el actual mecanismo de apoyo privado y hacerlo más eficiente, permitiendo que los recursos lleguen de manera más rápida y directa a los deportistas. Entre los principales beneficios de esta iniciativa está la reducción de los plazos de entrega del financiamiento para los deportistas.

Cabe destacar que, la última semana, el medallista olímpico en París 2024, Stefano Peschiera, se reunió con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y la congresista Diana Gonzales para solicitarles su apoyo para sacar adelante esta iniciativa en favor de los deportistas peruanos.

Los surfistas nacionales destacaron que este proyecto representa, para los deportistas, la oportunidad de recibir el apoyo necesario, principalmente a nivel económico, de la empresa privada para seguir defendiendo los colores de nuestro país. Por ello, pidieron que la Comisión de Economía y la Comisión de Educación se pronuncien a favor de la iniciativa y que luego pase al Pleno del Congreso para su aprobación antes del final de la presente legislatura.

La necesidad de esta nueva ley se enmarca en la búsqueda de una mejor preparación para los deportistas nacionales, teniendo en cuenta que nuestro país será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, así como de competencias internacionales de alto nivel, incluidos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos eventos representan una oportunidad para fortalecer el desarrollo del deporte peruano y lograr mejores resultados para los atletas peruanos en el exterior.

Por todo ello, los principales surfistas nacionales, en nombre de los deportistas que también se están sumando a esta iniciativa, expresaron su respaldo a este proyecto de ley y solicitaron al Congreso priorizar su aprobación en el plazo inmediato.