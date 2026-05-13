Dirigente de San Martín deja en claro la situación de Aixa Vigil y le contesta al representante: "Ya sabemos quién es"
Luego de que el agente de la voleibolista señalara que la USMP no la quiere dejar ir, Yudy Balcázar, gerenta deportiva del club, brindó detalles sobre el contrato de Aixa Vigil.
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El conflicto entre Aixa Vigil y la Universidad San Martín suma un nuevo capítulo en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Luego de las declaraciones de Leonardo Feitosa, representante de la voleibolista, desde el conjunto santo se pronunciaron sobre la situación de la jugadora de 24 años.
En una reciente entrevista con el programa 'Ataque Cruzado', Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la USMP, indicó que lo dicho por el agente no tiene sustento; en ese sentido, remarcó que no hay forma de que pueda sacar a la puntera del club.
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Directiva de San Martín responde a representante de Aixa Vigil
La postura de Aixa Vigil es dejar la Universidad San Martín y uno de los equipos interesados en sus servicios es Universitario de Deportes. Al ser consultada por las expresiones de Feitosa sobre el reglamento de afiliaciones del torneo, la directiva santa dejó en claro que en su equipo “nadie firma por un año”.
“No le demos más tampoco al señor, ya sabemos quién es (...). No podía creer lo que estaba escuchando, decía como que ‘no te preocupes porque yo la voy a sacar’. ¿What, qué está pasando? Yo sé el reglamento, yo sé el manual de pases y afiliaciones; entonces, si yo sé todo eso y tengo el conocimiento, no sé cómo la puede sacar”, aclaró.
"(...) En mi equipo, desde que yo estoy, lo que yo hago es que las chicas firman. Nunca converso que si es para un año, para dos. Nosotros le damos la tranquilidad; por ejemplo, tranquilidad económica. Ellas ni siquiera tienen que llamarme para cobrar, a ellas les depositan en su cuenta. Volviendo al tema, nadie firma por un año en mi equipo”, agregó.
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San Martín no descarta que Aixa Vigil se quede
Respecto a la posición de la jugadora de la selección peruana sobre su futuro, Balcázar no descartó que su postura cambie y decida seguir en la USMP.
“Pasa por un tema de ella, de pensarlo. De pronto ha tomado algunas decisiones muy aceleradas. Hemos conversado hace poquito, y le dije: ‘Aixa, tranquila, tómate tu tiempo. Yo no te exijo que te quedes si tú no quieres’. Uno es feliz donde se siente feliz. Ella es profesional, una chica que tiene muchas condiciones. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, tengo mucha afinidad con ella, la he visto entrenar de chiquita en la Federación. Nunca me portaré mal con ella”, concluyó.