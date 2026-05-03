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Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policias tuvieron que detenerlo

El ‘Pampa’ Biaggio, entrenador del club de Cutervo, se descontroló en el estacionamiento del estadio Inca Garcilaso de la Vega mientras esperaba a su colega Horacio Melgarejo.

Los entrenadores argentinos también tuvieron un cruce mientras se retiraban a los camerinos al final del partido. Foto: composición LR/Twitter de Gustavo Adrianzén
Los entrenadores argentinos también tuvieron un cruce mientras se retiraban a los camerinos al final del partido. Foto: composición LR/Twitter de Gustavo Adrianzén
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El agónico triunfo de Cienciano de Cusco ante Comerciantes Unidos en el Torneo Apertura estuvo marcado por un episodio polémico. El elenco imperial se impuso por 1-0 gracias a un tanto a los 100 minutos; esta situación generó los reclamos de los cutervinos, quienes indicaron que ya se habían cumplido los ocho minutos adicionados.

Al finalizar el partido, de acuerdo con los reportes de la prensa local, se registró un primer encontronazo entre los integrantes del comando técnico de Comerciantes Unidos y el entrenador rival, Horacio Melgarejo. No obstante, este conato de bronca escaló hasta las inmediaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Pelea entre técnicos de Cienciano y Comerciantes Unidos

Según el video que reveló el periodista Gustavo Adrianzén, el técnico Claudio ‘Pampa’ Baggio se descontroló en el estacionamiento del recinto mientras quería increpar al DT de Cienciano por un gesto que este realizó durante el compromiso.

Al ver la reacción del estratega argentino, los policías y varios integrantes de su equipo tuvieron que intervenir para calmarlo y evitar que el conflicto escalara.

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Comerciantes Unidos acusa a DT de Cienciano de insultarlos

Ante lo acontecido, un integrante del comando técnico de Comerciantes Unidos conversó con la prensa y acusó a Horacio Melgarejo de insultarlos.

“Así les quedó el ort*... Sale y dice eso, ¿ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imágen, Cienciano es un club enorme y no merece el técnico de mie*** que tienen”, mencionó.

¿Qué pasó en el Cienciano vs Comerciantes Unidos?

Cienciano logró una agónica victoria 1-0 ante Comerciantes Unidos y se mantienen en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1. Luego del tanto de Neri Bandiera a los 100 minutos, el árbitro finalizó el cotejo generando un malestar en los integrantes del conjunto cutervino.

Esta situación habría desencadenado un cruce entre los estrategas de ambos equipos, que terminó con los hechos narrados anteriormente.

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