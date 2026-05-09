Flavia Montes desmintió a Vivian Baella tras comentarios sobre supuesta incorporación a Alianza Lima: "No permitiré que desprestigie mi imagen"

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Flavia Montes rompió su silencio y se refirió a las declaraciones de Vivian Baella, quien la vincula como nuevo fichaje de Alianza Lima. La voleibolista desmintió lo dicho por la exjugadora, quien aseguró que había llegado a un acuerdo con la institución blanquiazul previo al extra game de las finales de la Liga Peruana de Vóley. Incluso, mencionó que habría recibido un beneficio económico y un inmueble como parte de su contrato para la siguiente temporada con el equipo íntimo.

A través de sus redes sociales, Montes compartió un comunicado donde niega rotundamente lo dicho por la exvoleibolista. “No permitiré que ninguna persona ni medio de comunicación desprestigie mi imagen deportiva y lesione mis derechos al honor y a la buena reputación", indicó.

Comunicado de Flavia Montes. Foto: Instagram

Flavia Montes desmintió a Vivian Baella tras comentarios sobre supuesto fichaje en Alianza Lima

La voleibolista de 26 años exigió mayor respeto hacia su trayectoria, ya que, los comentarios de Vivian Baella pueden malinterpretarse y perjudicar su imagen. "Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva", mencionó.

De igual forma, dejó en claro que siempre se ha enfocado en ser una profesional ejemplar en todos los equipos donde le ha tocado pertenecer. “En todos mis años de carrera he mantenido un perfil deportivo íntegro y honorable, sin ningún tipo de proceso disciplinario que lo cuestione, actuando siempre con probidad y compromiso tanto en mis actuaciones deportivas como personales, en las instituciones que he orgullosamente defendido”, mencionó la voleibolista.

¿En qué equipos ha jugado Flavia Montes?

Flavia Montes ha sido parte de equipos importantes de la Liga Peruana de Vóley.