Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas
Con el final de la temporada de la Liga Peruana de Vóley, la mayoría de clubes empezó a trabajar con miras al siguente torneo. En las últimas horas hubo mucho movimiento en el mercado de fichajes.
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El tricampeonato de Alianza Lima marcó el final de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley. Lejos de tomarse un tiempo, los clubes ya empezaron a moverse en el mercado de fichajes para el próximo torneo. Regatas Lima y la Universidad San Martín anunciaron varias salidas.
En el caso de las blanquiazules, Cenaida Uribe tendrá la dura misión de elegir al reemplazante de Facundo Morando y a la mayoría de jugadoras extranjeras. Por otra parte, Universitario aseguró la continuidad del técnico Francisco Hervás y de su figura Catherine Flood.
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Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones
- Bajas: Facundo Morando (DT), Maeva Orlé, Yanlis Feliz, Elina Rodríguez, Doris Manco
- Refuerzos: Flavia Montes, Allison Holland (estadounidense), Cristiana Cuba, Daniela Bulaich (argentina)
- Renovaciones: María Alejandra Marín (colombiana), Diana de la Peña, Clarivett Yllescas
- Rumores: Ángela Leyva (negociación), Maricarmen Guerrero (salida)
San Martín: fichajes, salidas y renovaciones
- Bajas: Simone Scherer, Flavia Montes, Adeola Owokoniran
- Renovaciones: Aixa Vigil, Ginna López
- Rumores: Fernanda Tomé (salida), Shiamara Almeida (salida), Meegan Hart (llegada), Yanlis Feliz (llegada)
Universitario: fichajes, salidas y renovaciones
- Bajas: Corima Gómez, Maluh Oliveira, Zaira Manzo, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado, Mara Leao
- Renovaciones: Francisco Hervás (DT), Catherine Flood
- Rumores: Maricarmen Guerrero (llegada)
Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones
- Bajas: Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella
- Refuerzos: Nicole Abreu
- Renovaciones: Kiara Montes, Katheryn Ryan
- Rumores: Simone y Marina Scherer
Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones
- Bajas: Astrid Ruiz
- Renovaciones: Julieta Holzmaisters
- Refuerzos: Natalia Monteiro, Mariane Casas
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Rebaza Acosta: fichajes, salidas y renovaciones
- Bajas: Natalia Monteiro, Mariane Casas
- Refuerzos: Martín Rodríguez (DT)