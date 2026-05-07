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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas

Con el final de la temporada de la Liga Peruana de Vóley, la mayoría de clubes empezó a trabajar con miras al siguente torneo. En las últimas horas hubo mucho movimiento en el mercado de fichajes.

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 empezaría en los primeros días de octubre. Foto: composición LR/San Martín/Alianza Lima/Universitario
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 empezaría en los primeros días de octubre. Foto: composición LR/San Martín/Alianza Lima/Universitario
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El tricampeonato de Alianza Lima marcó el final de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley. Lejos de tomarse un tiempo, los clubes ya empezaron a moverse en el mercado de fichajes para el próximo torneo. Regatas Lima y la Universidad San Martín anunciaron varias salidas.

En el caso de las blanquiazules, Cenaida Uribe tendrá la dura misión de elegir al reemplazante de Facundo Morando y a la mayoría de jugadoras extranjeras. Por otra parte, Universitario aseguró la continuidad del técnico Francisco Hervás y de su figura Catherine Flood.

PUEDES VER: Paola Rivera revela que tiene ofertas tras perder ante Alianza Lima la final de la Liga Peruana de Vóley: “Aquí y en el extranjero”

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Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones

  • Bajas: Facundo Morando (DT), Maeva Orlé, Yanlis Feliz, Elina Rodríguez, Doris Manco
  • Refuerzos: Flavia Montes, Allison Holland (estadounidense), Cristiana Cuba, Daniela Bulaich (argentina)
  • Renovaciones: María Alejandra Marín (colombiana), Diana de la Peña, Clarivett Yllescas
  • Rumores: Ángela Leyva (negociación), Maricarmen Guerrero (salida)

San Martín: fichajes, salidas y renovaciones

  • Bajas: Simone Scherer, Flavia Montes, Adeola Owokoniran
  • Renovaciones: Aixa Vigil, Ginna López
  • Rumores: Fernanda Tomé (salida), Shiamara Almeida (salida), Meegan Hart (llegada), Yanlis Feliz (llegada)

Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

  • Bajas: Corima Gómez, Maluh Oliveira, Zaira Manzo, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado, Mara Leao
  • Renovaciones: Francisco Hervás (DT), Catherine Flood
  • Rumores: Maricarmen Guerrero (llegada)

Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones

  • Bajas: Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella
  • Refuerzos: Nicole Abreu
  • Renovaciones: Kiara Montes, Katheryn Ryan
  • Rumores: Simone y Marina Scherer

Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones

  • Bajas: Astrid Ruiz
  • Renovaciones: Julieta Holzmaisters
  • Refuerzos: Natalia Monteiro, Mariane Casas

PUEDES VER: Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”

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Rebaza Acosta: fichajes, salidas y renovaciones

  • Bajas: Natalia Monteiro, Mariane Casas
  • Refuerzos: Martín Rodríguez (DT)
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