La Liga Peruana de Vóley 2026-27 empezaría en los primeros días de octubre. Foto: composición LR/San Martín/Alianza Lima/Universitario

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 empezaría en los primeros días de octubre. Foto: composición LR/San Martín/Alianza Lima/Universitario

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El tricampeonato de Alianza Lima marcó el final de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley. Lejos de tomarse un tiempo, los clubes ya empezaron a moverse en el mercado de fichajes para el próximo torneo. Regatas Lima y la Universidad San Martín anunciaron varias salidas.

En el caso de las blanquiazules, Cenaida Uribe tendrá la dura misión de elegir al reemplazante de Facundo Morando y a la mayoría de jugadoras extranjeras. Por otra parte, Universitario aseguró la continuidad del técnico Francisco Hervás y de su figura Catherine Flood.

Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Facundo Morando (DT), Maeva Orlé, Yanlis Feliz, Elina Rodríguez, Doris Manco

Facundo Morando (DT), Maeva Orlé, Yanlis Feliz, Elina Rodríguez, Doris Manco Refuerzos: Flavia Montes, Allison Holland (estadounidense), Cristiana Cuba, Daniela Bulaich (argentina)

Flavia Montes, Allison Holland (estadounidense), Cristiana Cuba, Daniela Bulaich (argentina) Renovaciones: María Alejandra Marín (colombiana), Diana de la Peña, Clarivett Yllescas

María Alejandra Marín (colombiana), Diana de la Peña, Clarivett Yllescas Rumores: Ángela Leyva (negociación), Maricarmen Guerrero (salida)

San Martín: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Simone Scherer, Flavia Montes, Adeola Owokoniran

Simone Scherer, Flavia Montes, Adeola Owokoniran Renovaciones: Aixa Vigil, Ginna López

Aixa Vigil, Ginna López Rumores: Fernanda Tomé (salida), Shiamara Almeida (salida), Meegan Hart (llegada), Yanlis Feliz (llegada)

Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Corima Gómez, Maluh Oliveira, Zaira Manzo, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado, Mara Leao

Corima Gómez, Maluh Oliveira, Zaira Manzo, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado, Mara Leao Renovaciones: Francisco Hervás (DT), Catherine Flood

Francisco Hervás (DT), Catherine Flood Rumores: Maricarmen Guerrero (llegada)

Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella

Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella Refuerzos: Nicole Abreu

Nicole Abreu Renovaciones: Kiara Montes, Katheryn Ryan

Kiara Montes, Katheryn Ryan Rumores: Simone y Marina Scherer

Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Astrid Ruiz

Astrid Ruiz Renovaciones: Julieta Holzmaisters

Julieta Holzmaisters Refuerzos: Natalia Monteiro, Mariane Casas

Rebaza Acosta: fichajes, salidas y renovaciones