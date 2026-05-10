Alianza Lima solo perdió un partido en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1

Alianza Lima solo perdió un partido en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1

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Alianza Lima rescató un agónico empate 1-1 ante Sporting Cristal en Matute. Si bien los blanquiazules no pudieron sumar otra victoria, este resultado les permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 y mantener la ilusión de consagrarse en el Torneo Apertura 2026.

A falta de tres jornadas para culminar el primer certamen del año, los íntimos le llevan cuatro unidades de ventaja a sus escoltas Cienciano y Los Chankas; este último tiene un partido pendiente frente a Cusco FC y podría reducir la diferencia de puntos.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ganar el Apertura?

Alianza Lima debe ganar los siguientes dos partidos ante sus rivales directos (Cienciano y Los Chankas); de esta manera, será inalcanzable en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026.

La próxima fecha podría ser clave para los dirigidos por Pablo Guede, pues una victoria en Cusco les permitiría descartar a los imperiales y dejar todo listo para definir el título contra los de Andahuaylas en Matute en la penúltima jornada.

Partidos restantes de Alianza Lima en el Torneo Apertura

Los victorianos tienen programadas dos visitas en las últimas fechas del Torneo Apertura.

Cienciano vs Alianza Lima | sábado 16 de mayo | 5.00 p. m.

Alianza Lima vs Los Chankas | sábado 23 de mayo | 8.30 p. m.

FC Cajamarca vs Alianza Lima | domingo 31 de mayo | por definir.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 33 puntos. Detrás del cuadro blanquiazul se ubican Los Chankas y Cienciano.