Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Barcelona vs Espanyol EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

El derbi catalán por la jornada 31 de LaLiga española entre el líder del campeonato, Barcelona, y Espanyol se disputará este sábado 11 de abril en el Spotify Camp Nou.

Barcelona y Espanyol se enfrentan en el derbi catalán. Foto: LaLiga/composición LR

Barcelona vs Espanyol EN VIVO juegan este sábado 11 de abril, desde las 11.30 a. m. (hora peruana), por LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo comandado por el estratega Hansi Flick llega a este duelo tras vencer 2-1 en calidad de visita al Atlético de Madrid en la jornada pasada, manteniendo su liderato en el campeonato. Por el lado de Espanyol, se encuentran en una mala racha de 13 partidos sin conocer de victorias en LaLiga.

PUEDES VER: Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol?

Los equipos de Barcelona y Espanyol se verán las caras por la fecha 31 de LaLiga de España. El duelo se disputará este sábado 11 de abril, desde las 11.30 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 10.30 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.30 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.30 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.30 p. m.
  • España: 6.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol?

El partido Barcelona vs Espanyol, por la fecha 31 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Barcelona vs Espanyol

  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Roony Bardghji y Ferrán Torres.
  • Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González; Cyril Ngonge, Edu Expósito, Tyrhys Dolan y Kike García.

PUEDES VER: Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

lr.pe

Pronóstico de Barcelona vs Espanyol

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Espanyol.

  • Betsson: gana Barcelona (1,29), empate (5,90), gana Espanyol (9,30)
  • Betano: gana Barcelona (1,29), empate (6,20), gana Espanyol (8,75)
  • Bet365: gana Barcelona (1,29), empate (6,00), gana Espanyol (9,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,31), empate (6,75), gana Espanyol (9,55)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,30), empate (6,40), gana Espanyol (9,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,30), empate (6,33), gana Espanyol (8,50).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Espanyol?

Barcelona y Espanyol disputarán este encuentro por la fecha 31 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para 99.354 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Espanyol

  • Espanyol 0-2 Barcelona | 03.01.26
  • Espanyol 0-2 Barcelona | 15.05.25
  • Barcelona 3-1 Espanyol | 03.11.24
  • Espanyol 2-4 Barcelona | 14.05.23
  • Barcelona 1-1 Espanyol | 31.12.22
Notas relacionadas
Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España

Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España

LEER MÁS
Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España

Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

LEER MÁS
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

LEER MÁS
¿Qué significa ‘jugar de 10, 9, 11, 7 y 8′ en el fútbol? El origen de los dorsales por posición

¿Qué significa ‘jugar de 10, 9, 11, 7 y 8′ en el fútbol? El origen de los dorsales por posición

LEER MÁS
Sporting Cristal venció 1-0 Cerro Porteño y debutó con triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal venció 1-0 Cerro Porteño y debutó con triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

LEER MÁS

