Barcelona vs Espanyol EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 31 de LaLiga de España
El derbi catalán por la jornada 31 de LaLiga española entre el líder del campeonato, Barcelona, y Espanyol se disputará este sábado 11 de abril en el Spotify Camp Nou.
- Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España
- Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España
Barcelona vs Espanyol EN VIVO juegan este sábado 11 de abril, desde las 11.30 a. m. (hora peruana), por LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El equipo comandado por el estratega Hansi Flick llega a este duelo tras vencer 2-1 en calidad de visita al Atlético de Madrid en la jornada pasada, manteniendo su liderato en el campeonato. Por el lado de Espanyol, se encuentran en una mala racha de 13 partidos sin conocer de victorias en LaLiga.
¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol?
Los equipos de Barcelona y Espanyol se verán las caras por la fecha 31 de LaLiga de España. El duelo se disputará este sábado 11 de abril, desde las 11.30 a. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 10.30 a. m.
- Colombia, Ecuador: 11.30 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.30 a. m.
- Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.30 p. m.
- España: 6.30 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol?
El partido Barcelona vs Espanyol, por la fecha 31 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.
Alineaciones probables de Barcelona vs Espanyol
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Roony Bardghji y Ferrán Torres.
- Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González; Cyril Ngonge, Edu Expósito, Tyrhys Dolan y Kike García.
Pronóstico de Barcelona vs Espanyol
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Espanyol.
- Betsson: gana Barcelona (1,29), empate (5,90), gana Espanyol (9,30)
- Betano: gana Barcelona (1,29), empate (6,20), gana Espanyol (8,75)
- Bet365: gana Barcelona (1,29), empate (6,00), gana Espanyol (9,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,31), empate (6,75), gana Espanyol (9,55)
- Coolbet: gana Barcelona (1,30), empate (6,40), gana Espanyol (9,50)
- Doradobet: gana Barcelona (1,30), empate (6,33), gana Espanyol (8,50).
¿En qué estadio juegan Barcelona vs Espanyol?
Barcelona y Espanyol disputarán este encuentro por la fecha 31 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para 99.354 espectadores.
Historial reciente de Barcelona vs Espanyol
- Espanyol 0-2 Barcelona | 03.01.26
- Espanyol 0-2 Barcelona | 15.05.25
- Barcelona 3-1 Espanyol | 03.11.24
- Espanyol 2-4 Barcelona | 14.05.23
- Barcelona 1-1 Espanyol | 31.12.22