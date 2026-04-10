Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horario y canal de TV para ver el partido de hoy
Luego de su traspié en la Champions League, el conjunto blanco necesita con urgencia un triunfo en LaLiga. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Girona.
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VER Real Madrid vs Girona EN VIVO Y EN DIRECTO | Ambos equipos se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por la fecha 31 de LaLiga de España. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.
El conjunto merengue tiene la obligación de imponerse para no despedirse de la lucha por el título, pues un nuevo traspié podría permitir que Barcelona amplíe su ventaja.
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¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona?
El partido, que contará con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, se jugará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- México (CDMX): 1.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Girona?
En Perú, el Real Madrid vs Girona será transmitido por ESPN 2 y la plataforma streaming Disney Plus en toda Sudamérica.
¿Dónde ver Real Madrid vs Girona ONLINE?
Para que no te pierdas el Real Madrid vs Girona por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.
Alineaciones Real Madrid vs Girona
- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga; Mbappé y Vinicius Junior.
- Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov; Iván Martín, Ounahi y Abel Ruiz.
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Real Madrid vs Girona: pronósticos y apuestas del partido
Las principales casas de apuestas dan como favorito al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que jugará de local.
- Betsson: gana Madrid (1,31), empate (5,90), gana Girona (8,30)
- Betano: gana Madrid (1,34), empate (5,80), gana Girona (9,25)
- Bet365: gana Madrid (1,30), empate (6,00), gana Girona (8,50)
- 1XBet: gana Madrid (1,33), empate (6,19), gana Girona (9,75)
- Coolbet: gana Madrid (1,32), empate (6,00), gana Girona (9,50)
- Doradobet: gana Madrid (1,30), empate (6,33), gana Girona (8,50).
Real Madrid vs Girona: últimos partidos
Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Real Madrid y Girona.
- Girona 1-1 Real Madrid | 30.11.25
- Real Madrid 2-0 Girona | 23.02.25
- Girona 0-3 Real Madrid | 07.12.24
- Real Madrid 4-0 Girona | 10.02.24
- Girona 0-3 Real Madrid | 30.09.23.