HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horario y canal de TV para ver el partido de hoy

Luego de su traspié en la Champions League, el conjunto blanco necesita con urgencia un triunfo en LaLiga. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Girona.

Real Madrid es el único escolta de Barcelona en LaLiga de España. Foto: composición LR/Real Madrid/Girona
Real Madrid es el único escolta de Barcelona en LaLiga de España. Foto: composición LR/Real Madrid/Girona

VER Real Madrid vs Girona EN VIVO Y EN DIRECTO | Ambos equipos se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por la fecha 31 de LaLiga de España. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

El conjunto merengue tiene la obligación de imponerse para no despedirse de la lucha por el título, pues un nuevo traspié podría permitir que Barcelona amplíe su ventaja.

PUEDES VER: Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona?

El partido, que contará con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, se jugará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • México (CDMX): 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Girona?

En Perú, el Real Madrid vs Girona será transmitido por ESPN 2 y la plataforma streaming Disney Plus en toda Sudamérica.

¿Dónde ver Real Madrid vs Girona ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs Girona por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Alineaciones Real Madrid vs Girona

  • Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga; Mbappé y Vinicius Junior.
  • Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov; Iván Martín, Ounahi y Abel Ruiz.

PUEDES VER: Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

lr.pe

Real Madrid vs Girona: pronósticos y apuestas del partido

Las principales casas de apuestas dan como favorito al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que jugará de local.

  • Betsson: gana Madrid (1,31), empate (5,90), gana Girona (8,30)
  • Betano: gana Madrid (1,34), empate (5,80), gana Girona (9,25)
  • Bet365: gana Madrid (1,30), empate (6,00), gana Girona (8,50)
  • 1XBet: gana Madrid (1,33), empate (6,19), gana Girona (9,75)
  • Coolbet: gana Madrid (1,32), empate (6,00), gana Girona (9,50)
  • Doradobet: gana Madrid (1,30), empate (6,33), gana Girona (8,50).

Real Madrid vs Girona: últimos partidos

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Real Madrid y Girona.

  • Girona 1-1 Real Madrid | 30.11.25
  • Real Madrid 2-0 Girona | 23.02.25
  • Girona 0-3 Real Madrid | 07.12.24
  • Real Madrid 4-0 Girona | 10.02.24
  • Girona 0-3 Real Madrid | 30.09.23.
Notas relacionadas
Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo

Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo

LEER MÁS
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó dura crítica a sus jugadores tras perder en Copa Sudamericana: "Hoy no me sentí identificado"

Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó dura crítica a sus jugadores tras perder en Copa Sudamericana: "Hoy no me sentí identificado"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

LEER MÁS
Cienciano rescató un empate en Uruguay: igualó 1-1 ante Juventud en su estreno por la Copa Sudamericana

Cienciano rescató un empate en Uruguay: igualó 1-1 ante Juventud en su estreno por la Copa Sudamericana

LEER MÁS
DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

LEER MÁS
¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España

Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 10 de abril: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horario y canal de TV para ver el partido de hoy

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de abril de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Deportes

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025