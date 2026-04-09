Felipe Vizeu se convirtió en el héroe de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. El goleador brasileño disputó uno de sus mejores partidos en la temporada y marcó el tanto del triunfo frente a Cerro Porteño.

Luego de las celebraciones de los rimenses, el delantero no dudó en manifestarse sobre la importancia que tuvo el entrenador Paulo Autuori, quien dejó el club hace algunas semanas.

Felipe Vizeu recordó a Paulo Autuori tras su gol en Libertadores

Felipe Vizeu calificó a su extécnico como una “persona espectacular”. Asimismo, recordó cómo fue la última conversación que sostuvieron antes de marcharse de la institución.

“Es una persona espectacular, un maestro. Él se despidió personamente de nosotros. Le pedí perdón a Autuori porque no estaban saliendo las cosas bien y no podía ayudar al equipo”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Me respondió ‘perdóname a mí, perdóname por no haberte podido ayudar más’. Es una persona espectacular, sabemos que el tiempo que estuvo fue muy especial, pero fue una decisión que él quería", agregó.

Vizeu elogia al nuevo DT de Sporting Cristal

Por otra parte, el jugador de 29 años se refirió al auspicioso inicio del ciclo de Zé Ricardo en el banquillo de Sporting Cristal. El estratega tendrá la dura misión de recuperar terreno en la Liga 1 y buscar la clasificación a octavo de final de Copa Libertadores.

“Zé Ricardo es una persona muy buena y un entrenador con experiencia. Tiene poco tiempo, pero tiene mucha hambre de hacer las cosas bien. Llegar a un país nuevo y debutar con triunfo es algo positivo. La hinchada tendrá a un DT muy seguro”, indicó.