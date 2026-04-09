Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"
Luego de su determinante actuación en Copa Libertadores, el goleador brasileño reconoció el trabajo que realizó el extécnico de Sporting Cristal.
- Sporting Cristal venció 1-0 Cerro Porteño y debutó con triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026
- Sporting Cristal se va despidiendo del Torneo Apertura: perdió 2-1 ante CD Moquegua en el Gallardo
Felipe Vizeu se convirtió en el héroe de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. El goleador brasileño disputó uno de sus mejores partidos en la temporada y marcó el tanto del triunfo frente a Cerro Porteño.
Luego de las celebraciones de los rimenses, el delantero no dudó en manifestarse sobre la importancia que tuvo el entrenador Paulo Autuori, quien dejó el club hace algunas semanas.
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Felipe Vizeu recordó a Paulo Autuori tras su gol en Libertadores
Felipe Vizeu calificó a su extécnico como una “persona espectacular”. Asimismo, recordó cómo fue la última conversación que sostuvieron antes de marcharse de la institución.
“Es una persona espectacular, un maestro. Él se despidió personamente de nosotros. Le pedí perdón a Autuori porque no estaban saliendo las cosas bien y no podía ayudar al equipo”, sostuvo en diálogo con RPP.
“Me respondió ‘perdóname a mí, perdóname por no haberte podido ayudar más’. Es una persona espectacular, sabemos que el tiempo que estuvo fue muy especial, pero fue una decisión que él quería", agregó.
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Vizeu elogia al nuevo DT de Sporting Cristal
Por otra parte, el jugador de 29 años se refirió al auspicioso inicio del ciclo de Zé Ricardo en el banquillo de Sporting Cristal. El estratega tendrá la dura misión de recuperar terreno en la Liga 1 y buscar la clasificación a octavo de final de Copa Libertadores.
“Zé Ricardo es una persona muy buena y un entrenador con experiencia. Tiene poco tiempo, pero tiene mucha hambre de hacer las cosas bien. Llegar a un país nuevo y debutar con triunfo es algo positivo. La hinchada tendrá a un DT muy seguro”, indicó.