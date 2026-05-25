Franco Navarro revela cómo Alianza Lima quitó fichaje de Jairo Vélez a Universitario: "En 24 horas era nuestro"

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La llegada de Jairo Vélez a Alianza Lima fue uno de los jales sorprendentes en la Liga 1 debido a que venía del eterno rival, Universitario de Deportes. Desde su incorporación al cuadro íntimo, el mediocampista fue pieza clave para ganar el título del Apertura. Por ello, Franco Navarro, director deportivo del club, dio detalles sobre cómo se manejaron las negociaciones para asegurarlo en el equipo.

Franco Navarro revela cómo arrebataron a Universitario el fichaje de Jairo Vélez

Durante una entrevista para el programa 'Al Límite', Franco Navarro reveló que la posibilidad de fichar a Vélez surgió de manera inesperada, lo que llevó a Alianza Lima a actuar rápidamente para asegurar su llegada.

"Un día en el mes de diciembre, me llega la posibilidad de que me cuentan que por ahí la renovación de Jairo no estaba. Era un jugador que nos interesaba, pero no teníamos en la planificación traer a Jairo porque sabíamos que el equipo donde estaba antes (Universitario) tenía una cláusula (para renovar) y entendíamos que la iban a ejecutar, de hecho Fosatti lo había dicho", expresó en L1 MAX.

La rapidez con la que se concretó el fichaje de Vélez fue notable. "Cuando nos dicen que está esa posibilidad, en 24 horas era nuestro", afirmó Navarro. A pesar de los esfuerzos de Universitario para retener al jugador, la decisión del futbolista fue clara y su comportamiento durante el proceso fue ejemplar, según el gerente deportivo.

"Después, entiendo que se hicieron algunos esfuerzos para que no llegue a nosotros, pero la verdad Jairo se comportó 10 puntos", agregó.

El impacto de Jairo Vélez en Alianza Lima

Desde su llegada a Matute, Jairo Vélez se ha convertido en un elemento clave para el equipo. Su capacidad para desequilibrar partidos ha sido evidente y su contribución en el campo ha sido fundamental para el éxito de Alianza en el Apertura. Con tres goles en su haber, ha demostrado ser un fichaje acertado que ha elevado el rendimiento del equipo.

Trayectoria de Jairo Vélez

Antes de unirse a Alianza Lima, Jairo Vélez tuvo una carrera destacada en varios clubes, entre ellos River Ecuador, Vélez Sarsfield, Universidad Católica, Universidad San Martín, Atlante, Cafetaleros, U. César Vallejo y Universitario de Deportes. Su experiencia y habilidades lo han llevado a ser parte de la selección peruana.