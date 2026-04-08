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Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España

El conjunto culé recibirá a Espanyol en una nueva jornada del fútbol español. Barcelona buscará un triunfo que los mantenga en el primer lugar del campeonato.

Barcelona y Espanyol se enfrentan este sábado 11 de abril a las 11.30 a. m. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Espanyol se enfrentan este sábado 11 de abril a las 11.30 a. m. Foto: LaLiga/composición LR

Barcelona se prepara para afrontar una nueva fecha en LaLiga de España. Los blaugranas tendrán que recibir al Espanyol por la jornada 31 del campeonato español. Luego de vencer al Atlético de Madrid, el equipo dirigido por Hansi Flick buscará un nuevo triunfo que les permita seguir en la cima de la tabla.

El conjunto culé se encuentra en el primer lugar del campeonato, teniendo al Real Madrid como su rival más cercano, siete puntos atrás de ellos. Por lo tanto, una victoria pondría a Barcelona más cerca a cumplir el objetivo de conseguir el título.

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Canal para ver Barcelona vs Espanyol

El encuentro entre Barcelona y Espanyol, correspondiente a la fecha 31 de LaLiga de España, contará con la cobertura televisiva a cargo del canal DirecTV, quien transmitirá este duelo para todos los países de Sudamérica. Recuerda que La República Deportes te brindará el minuto a minuto de este gran encuentro para que no te pierdas ninguna incidencia.

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol por internet?

Si deseas ver Barcelona - Espanyol online, podrás hacerlo a través de la plataforma del canal oficial de la transmisión, es decir, DGO.

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¿Cuándo juega Barcelona vs Espanyol?

Barcelona se medirá ante Espanyol este sábado 11 de abril, en un duelo correspondiente a la fecha 31 de LaLiga de España, siendo uno de los encuentros más atractivos de la jornada en el fútbol español.

¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona contra Espanyol por la jornada 31 de LaLiga de España iniciará a las 11.30 a. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que agendes este partido.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 11.30 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.
  • Chile, Paraguay: 1.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 1.30 p. m.
  • España: 6.30 p. m.
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