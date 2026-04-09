Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"
El 'Kaiser' reapareció después de algunos meses y habló con los medios de comunicación acerca de su salida de Alianza Lima a inicios del presente año.
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En el mes de febrero, Carlos Zambrano salió de Alianza Lima tras ser denunciado por un presunto abuso ocurrido durante la pretemporada. Hace algunos días el ‘Kaiser’ fue presentado en Sport Boys como flamante fichaje para jugar lo que resta de la temporada en la Liga 1 2026. Después de algunos meses, el exfutbolista blanquiazul reapareció y declaró para ‘Canal N’ acerca de las expectativas que tiene en su nuevo club y lo que significó su salida de la institución íntima.
El defensor mostró su incomodidad al recordar el trato que recibió por parte del club de La Victoria tras la denuncia recibida a inicios de año. "No me gustó para nada la salida. No comparto la forma en la cual salí y cómo el club me trató en su momento”, mencionó el central.
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Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima
El ‘Kaiser’ aprovechó para disculparse con la hinchada blanquiazul pese a que no estuvo de acuerdo con haber dejado el equipo. “Al final, Alianza está por encima de todo. Igual, agradecido con el club porque me dio la oportunidad. Al mismo tiempo, quiero pedirle disculpas a todos los hinchas del club”, indicó el hoy futbolista de Sport Boys.
En cuanto a su presente, Carlos Zambrano se mostró contento por su llegada al cuadro chalaco y lo destacó como uno de los clubes más históricos del país. “Contento por la oportunidad de llegar un equipo grande en el Callao. Tengo muchos amigos y familiares que son hinchas del Boys”, mencionó el defensor.
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¿En qué equipos jugó Carlos Zambrano?
- Schalke 04 (Alemania)
- St. Pauli (Alemania)
- Eintracht Frankfurt (Alemania)
- Rubin Kazan (Rusia)
- PAOK (Grecia)
- Dynamo Kiev (Ucrania)
- FC Basel (Suiza)
- Boca Juniors (Argentina)
- Alianza Lima (Perú)
- Sport Boys (Perú-actualidad)