Atlético Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la Champions League
Al equipo de Lamine Yamal solo le sirve un triunfo con varios goles de diferencia para no despedirse de la Champions League. Revisa todo sobre el partido de vuelta Barcelona vs Atlético Madrid.
Barcelona no tiene tiempo para descansar y ya debe pensar en el decisivo partido que afrontará ante Atlético Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los blaugranas no tienen margen de error luego de perder el primer duelo 2-0.
El equipo de Lamine Yamal y compañía no tendrá margen de error frente a los dirigidos por Diego Simeone. El vencedor de esta serie enfrentará al ganador del Arsenal vs Sporting Lisboa.
¿Cuándo juega Atlético Madrid - Barcelona?
El Atlético de Madrid vs Barcelona, que definirá el pase a semifinales de la Champions League, se jugará este martes 14 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.
¿A qué hora juega Atlético Madrid - Barcelona?
En territorio peruano, el cruce entre blaugranas y colchoneros se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Atlético Madrid - Barcelona?
La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica (excepto Argentina que va por Fox Sports). En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Centroamérica y México: FOX+
- Estados Unidos: TUDN, DAZN, Univisión
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.
Historial Atlético Madrid - Barcelona: últimos partidos
Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por la Copa del Rey, LaLiga y Champions League.
- Barcelona 0-2 Atlético Madrid | 08.04.26
- Atlético Madrid 1-2 Barcelona | 04.04.26
- Barcelona 3-0 Atlético Madrid | 03.03.26
- Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
- Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25.
Atlético de Madrid - Barcelona: pronósticos
A falta de 3 días para el cotejo, las casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del Barcelona.
- Betsson: gana Atlético (3,75), empate (4,30), gana Barcelona (1,85)
- Betano: gana Atlético (3,75), empate (4,00), gana Barcelona (1,88)
- Bet365: gana Atlético (3,80), empate (3,75), gana Barcelona (1,83)
- 1XBet: gana Atlético (3,81), empate (3,41), gana Barcelona (1,90)
- Coolbet: gana Atlético (3,73), empate (3,36), gana Barcelona (1,87)
- Doradobet: gana Atlético (2,57), empate (3,15), gana Barcelona (1,92).