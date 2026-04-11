La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atlético Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la Champions League

Al equipo de Lamine Yamal solo le sirve un triunfo con varios goles de diferencia para no despedirse de la Champions League. Revisa todo sobre el partido de vuelta Barcelona vs Atlético Madrid.

Barcelona tiene la obligación de ganar por más de 2 goles a Atlético Madrid. Foto: AFP

Barcelona no tiene tiempo para descansar y ya debe pensar en el decisivo partido que afrontará ante Atlético Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los blaugranas no tienen margen de error luego de perder el primer duelo 2-0.

El equipo de Lamine Yamal y compañía no tendrá margen de error frente a los dirigidos por Diego Simeone. El vencedor de esta serie enfrentará al ganador del Arsenal vs Sporting Lisboa.

¿Cuándo juega Atlético Madrid - Barcelona?

El Atlético de Madrid vs Barcelona, que definirá el pase a semifinales de la Champions League, se jugará este martes 14 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

¿A qué hora juega Atlético Madrid - Barcelona?

En territorio peruano, el cruce entre blaugranas y colchoneros se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético Madrid - Barcelona?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica (excepto Argentina que va por Fox Sports). En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Centroamérica y México: FOX+
  • Estados Unidos: TUDN, DAZN, Univisión
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

PUEDES VER: Agustín Lozano sobre trabajo de los clubes tras nuevo fracaso de Perú en Sudamericano Sub-17: “Creo que estamos fallando ahí”

Historial Atlético Madrid - Barcelona: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por la Copa del Rey, LaLiga y Champions League.

  • Barcelona 0-2 Atlético Madrid | 08.04.26
  • Atlético Madrid 1-2 Barcelona | 04.04.26
  • Barcelona 3-0 Atlético Madrid | 03.03.26
  • Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
  • Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25.

Atlético de Madrid - Barcelona: pronósticos

A falta de 3 días para el cotejo, las casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del Barcelona.

  • Betsson: gana Atlético (3,75), empate (4,30), gana Barcelona (1,85)
  • Betano: gana Atlético (3,75), empate (4,00), gana Barcelona (1,88)
  • Bet365: gana Atlético (3,80), empate (3,75), gana Barcelona (1,83)
  • 1XBet: gana Atlético (3,81), empate (3,41), gana Barcelona (1,90)
  • Coolbet: gana Atlético (3,73), empate (3,36), gana Barcelona (1,87)
  • Doradobet: gana Atlético (2,57), empate (3,15), gana Barcelona (1,92).
Notas relacionadas
¡Bayern Múnich dio el primer golpe! Derrotó 2-1 a Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

¡Bayern Múnich dio el primer golpe! Derrotó 2-1 a Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

LEER MÁS
Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

LEER MÁS
Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Agustín Lozano sobre trabajo de los clubes tras nuevo fracaso de Perú en Sudamericano Sub-17: “Creo que estamos fallando ahí”

Agustín Lozano sobre trabajo de los clubes tras nuevo fracaso de Perú en Sudamericano Sub-17: “Creo que estamos fallando ahí”

LEER MÁS
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 11 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 11 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

LEER MÁS
Alianza Lima - ADT Tarma: fecha, hora y canal par ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima - ADT Tarma: fecha, hora y canal par ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

La guerra se vuelve insostenible: El costo político, humano y económico de la ofensiva de Trump en Irán

Partido Barcelona vs Espanyol EN VIVO HOY: juegan segundo tiempo por LaLiga

Deportes

Partido Barcelona vs Espanyol EN VIVO HOY: juegan segundo tiempo por LaLiga

Alianza Lima - ADT Tarma: fecha, hora y canal par ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

Revisa la lista de los 35 candidatos a la presidencia para este domingo 12 de abril

Elecciones 2026: así se aplicará la valla electoral para la cámara de Senado en estos comicios electorales

