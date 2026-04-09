Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

Este sábado 11 de abril, Barcelona enfrentará a Espanyol en un duelo por la fecha 31 de LaLiga 2025-26. El conjunto culé busca mantenerse como líder del campeonato; por esa razón, buscará ganar el derbi catalán. Los blaugranas no pierden por el torneo doméstico desde el mes de febrero del presente año, teniendo la primera opción para ganar este enfrentamiento.

En su último partido por el campeonato español, los dirigidos por Hansi Flick se impusieron 2-1 contra Atlético de Madrid. Por Champions League, cayeron ante el mismo rival por 2-0 en el partido de ida por los cuartos de final. En cuanto a Espanyol, viene en una mala racha de 13 partidos sin saber de victorias en LaLiga.

¿Cuándo juega Barcelona - Espanyol?

El partido entre Barcelona - Espanyol, por la fecha 31 de LaLiga, se disputará este sábado 11 de abril.

¿A qué hora juega Barcelona - Espanyol?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Espanyol, por la fecha 31 de LaLiga española, empezará a las 11.30 a. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.

México: 10.30 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Espanyol por LaLiga de España?

La transmisión por TV del Barcelona - Espanyol se podrá ver a través de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, estará disponible vía streaming por la aplicación DGO.

¿Cómo llega Barcelona contra Espanyol?

Por el campeonato español, los culés se mantienen en el primer lugar de la tabla. Para este cotejo, futbolistas como Marc Bernal, Andreas Christensen y Raphinha no serán tomados en cuenta debido a que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.