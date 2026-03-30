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Erick Noriega en la mira de Europa tras partido de la selección peruana: clubes de Inglaterra, España e Italia se interesan en el futbolista

El joven volante viene registrando grandes actuaciones con las camisetas de Gremio de Brasil y la selección peruana. Además, es el jugador nacional más caro del mundo.

Erick Noriega es el mejor jugador peruano en el extranjero de la actualidad. Foto: composición LR/Instagram/Premier League/LaLiga
Erick Noriega es el mejor jugador peruano en el extranjero de la actualidad. Foto: composición LR/Instagram/Premier League/LaLiga

A pesar de la derrota frente a Senegal, Erick Noriega fue uno de los mejores futbolistas de la selección peruana en el inicio del ciclo del Mano Menezes. El desempeño que tuvo el popular ‘Samurai’ frente a los vigentes campeones africanos lo puso en el radar de varios clubes europeos.

En los últimos meses, el joven volante de 24 años logró consolidarse como titular indiscutible en Gremio de Brasil; asimismo, se ha convertido en el jugador peruano más valioso del mundo.

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Clubes de Europa se interesan en Erick Noriega

De acuerdo al periodista José Valera, son varios clubes de las grandes ligas de Europa los que se encuentran interesados en el exvolante de Alianza Lima.

“El volante del Gremio, Erick Noriega, despierta interés en clubes de Inglaterra, Francia, Italia y España. Actualmente, el jugador forma parte de la selección peruana, que tras perder ante Senegal en el debut de Mano Menezes, se prepara para enfrentar a Honduras”, reveló en el programa 'Modo Fútbol'.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

Según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Erick Noriega cuenta con un valor en el mercado de 4 millones de euros. Desde su arribo al conjunto gaucho, el mediocampista logró duplicar su cotización.

Erick Noriega: edad

Erick Carlos Noriega Loret de Mola nació el 22 de octubre del 2021; es decir, actualmente tiene 24 años de edad.

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¿En qué clubes jugó Erick Noriega?

El futbolista peruano empezó su carrera internacional en países como Japón y Alemania.

  • Shimizu S-Pulse (Japón)
  • Machida Zelvia (Japón)
  • SV Straelen (Alemania)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Comerciantes Unidos (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Gremio (Brasil).
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