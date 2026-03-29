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Deportes

Perú - Honduras: día, hora y canal de TV del segundo amistoso internacional en fecha FIFA 2026

Después de su derrota frente a Senegal, el equipo de Mano Menezes buscará cerrar su gira por Europa con una victoria. Revisa todo sobre el amistoso Perú vs Honduras.

Las selecciones de Perú y Honduras no jugarán el Mundial 2026. Foto: composición LR/La Bicolor/La H
Las selecciones de Perú y Honduras no jugarán el Mundial 2026. Foto: composición LR/La Bicolor/La H

La selección peruana tiene que voltear la página y pensar en lo que será su segundo amistoso internacional de la fecha FIFA. Luego de perder frente a Senegal, el equipo comandado por Mano Menezes empezó a planificar lo que será el duelo frente a su similar de Honduras.

Se espera que el estratega de la Bicolor pruebe algunos jugadores con miras a lo que será el inicio del próximo certamen clasificatorio para el Mundial 2030.

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¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

El partido Perú - Honduras se llevará a cabo el martes 31 de marzo en territorio español. Esta será la última presentación de la Bicolor en su gira por Europa

¿A qué hora juega Perú - Honduras el amistoso internacional?

El segundo amistoso de la selección peruana en el 2026 empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • Honduras, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Honduras?

El encuentro entre Perú vs Honduras, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

Perú vs Honduras: estadio

El Estadio Municipal Butarque, ubicado en la ciudad de Leganés, será el escenario que albergará el Perú - Honduras. Dicho recinto cuenta con capacidad para 14.000 espectadores.

PUEDES VER: Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

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Lista de convocados de la selección peruana

Se espera que el entrenador Mano Menezes le brinde minutos a jugadores como Joao Grimaldo, César Inga y Jairo Concha en el duelo frente a los centroamericanos.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
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