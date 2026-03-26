Bolivia vs Surinam HOY: alineaciones, pronósticos, horario y dónde ver el partido del repechaje al Mundial 2026
La selección boliviana se jugará todas sus fichas en la semifinal del repechaje al Mundial 2026. Sigue AQUÍ la transmisión del partido Bolivia vs Surinam desde territorio mexicano.
Bolivia vs Surinam EN VIVO HOY | La Verde afronta la semifinal del repechaje al Mundial 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de DSports, Bolivia TV y FútbolCanal a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana). Asimismo, puedes seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy en la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¡Bolivia va por el sueño mundialista!
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Bolivia vs Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026.
Los dirigidos por Óscar Villegas se prepararon con varios amistosos internacional contra selecciones de gran nivel. Sin embargo, al frente tendrá un rival que cuenta con un plantel conformado, en su mayoría, por futbolistas que militan en Europa. El vencedor de esta serie se enfrentará a Irak en la final.
Horarios del Bolivia vs Trinidad y Tobago
El partido Bolivia vs Surinam arrancará a las 6.00 p. m. en Bolivia (5.00 p. m. en Perú). Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.
- México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Surinam, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 7.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
Bolivia vs Surinam: dónde ver partido del repechaje al Mundial 2026
La transmisión por TV del Bolivia vs Surinam estará a cargo de la señal de DSports para todo el territorio sudamericano; asimismo, los canales Bolivia TV y FútbolCanal harán lo propio en suelo altiplánico.
- Argentina: DSports
- Bolivia: Bolivia TV, FútbolCanal, Entel TV
- Brasil: Cazé TV, SporTV
- Chile: DSports
- Colombia: DSports, Win Sports
- Costa Rica: Tigo Sports 2
- Ecuador: DSports
- México: TUDN, ViX Premium
- Paraguay: Tigo Sports
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes Ahora, FS1
- España: DAZN.
¿Dónde ver Bolivia vs Surinam por internet?
Si estás interesado en seguir el Bolivia vs Surinam de forma online gratis a través de la plataforma streaming de DGo. Además, también puedes mantenerte al tanto de todas las incidencias con el minuto a minuto en la cobertura de La República Deportes.
Alineaciones Bolivia vs Surinam: formaciones probables
La selección boliviana pondría a sus figuras desde el arranque; entre las que destacan el portero Guillermo Viscarra y el volante Miguel Terceros.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.
- Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe.
¿Dónde juegan Bolivia vs Surinam por el repechaje?
La primera semifinal del repechaje al Mundial 2026 tendrá como sede el Estadio BBVA de Monterrey (México). Dicho recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.
Pronóstico de Bolivia vs Surinam
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este compromiso. El cuadro de Conmebol parte como favorito.
- Betsson: gana Bolivia (2,32), empate (2,92), gana Surinam (3,25)
- Betano: gana Bolivia (2,27), empate (2,90), gana Surinam (3,55)
- Bet365: gana Bolivia (2,45), empate (3,10), gana Surinam (3,10)
- 1XBet: gana Bolivia (2,36), empate (3,08), gana Surinam (3,48)
- Coolbet: gana Bolivia (2,15), empate (3,05), gana Surinam (3,60)
- Doradobet: gana Bolivia (2,36), empate (3,20), gana Trinidad y Tobago (3,40).
Partidos del repechaje al Mundial 2026
La Verde no será el único equipo que vea acción este jueves 26 de marzo en el repechaje al Mundial 2026. En la UEFA también se disputarán partidos de semifinales.
Repechaje de la UEFA
- Turquía vs Rumania | 12.00 p. m. | ESPN 2
- Italia vs Irlanda del Norte | 2.45 p. m. | ESPN 2
- Gales vs Bosnia y Herzegovina | 2.45 p. m. | ESPN 3
- Ucrania vs Suecia | 2.45 p. m. | Disney Plus
- República Checa vs. República de Irlanda | 2.45 p. m. | Disney Plus
- Dinamarca vs Macedonia del Norte | 2.45 p. m. | Disney Plus
- Polonia vs Albania | 2.45 p. m. | Disney Plus
- Eslovaquia vs Kosovo | 2.45 p. m. | Disney Plus.
Repechaje internacional
- Bolivia vs Surinam | 5.00 p. m. (Perú) y 6.00 p. m. (Bolivia) | DSports
- Nueva Caledonia vs Jamaica | 10.00 p. m. | TUDN (en México).