Óscar Villegas destacó el "coraje y valor" de sus jugadores para darle vuelta al partido. Foto: composición/captura de DSports/FBF

Óscar Villegas destacó el "coraje y valor" de sus jugadores para darle vuelta al partido. Foto: composición/captura de DSports/FBF

La selección boliviana dio muestra de mucho "coraje y valor" para reponerse en el partido ante Surinam, según consideró el DT Óscar Villegas. El partido, correspondiente a la semifinal del repechaje al Mundial 2026, se le puso cuesta arriba a la Verde al inicio del segundo tiempo con el gol de los Suriboys, pero los tantos de Moisés Paniagua y Miguel Terceros permitieron darle vuelta al marcador.

Al final del duelo, el entrenador aseguró sentirse orgulloso de sus jugadores por la "valentía y fortaleza" de la que vienen dando muestra para seguir en carrera rumbo a la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Villegas tras victoria en repechaje: "Muy orgulloso de mis jugadores"

"Seguimos avanzando, creciendo, eso les decía a los chicos. Lo de hoy es una muestra de que estos jóvenes son cada vez más valientes, más fuertes y representan a su país con mucho orgullo. Realmente se puso muy difícil (el partido), pero sacaron coraje y mucho valor. Estoy muy orgulloso de mis jugadores", declaró el estratega a ras de campo tras el final de los 90 minutos.

Villegas agradeció a los hinchas que asistieron al Estadio BBVA de Monterrey por el apoyo y le dedicó la victoria a Dios. "El estadio era Bolivia principalmente, era necesario darles una alegría. Seguimos adelante, es un paso más, siempre con Dios. Ha estado con nosotros desde el primer día, esto es obra de él", dijo.

Bolivia busca regresar a un Mundial luego de 32 años. Foto: FBF

Sobre el siguiente encuentro, ante Irak, señaló que se enfocarán en recuperar fuerzas tras un desgastante primero compromiso. "A recuperarnos, ponernos bien y esperar el siguiente partido para desarrollar también un buen juego y estar cada vez más cerca del Mundial", culminó.

¿Cuándo juega Bolivia por la final del repechaje?

El duelo por la final del repechaje intercontinental entre Bolivia e Irak se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo desde las 11.00 p. m. (hora boliviana). El ganador de este cotejo clasificará al grupo I del Mundial 2026, que integran equipos como Francia, Noruega y Senegal.