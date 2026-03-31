Partidos del repechaje al Mundial 2026 HOY: resultados y clasificados a la fase de grupos del torneo

Todos los partidos de las finales del repechaje se jugarán el martes 31 de marzo. Foto: composición LR/UEFA/La Verde

Todos los partidos de las finales del repechaje se jugarán el martes 31 de marzo. Foto: composición LR/UEFA/La Verde

Este martes 31 de marzo se conocerán a las últimas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo tras disputarse los duelos por las finales del repechaje al Mundial 2026. Más de 20 equipos de las distintas confederaciones iniciaron compitiendo en la repesca, pero solo seis conseguirán su pase al torneo más importante de fútbol.

En Sudamérica, hay mucha expectativa por lo que pueda hacer la selección boliviana, quien superó a Surinam en la semifinal y ahora deberá enfrentar a Irak para obtener su boleto al certamen mundialista. En la repesca europea, quedan cuatro cupos disponibles. Italia, Turquía, Dinamarca y Polonia superaron sus respectivas llaves en la fase previa.

Partidos del repechaje al Mundial 2026

Los partidos por las finales del repechaje (europeo e internacional) se juegan hoy martes 31 de marzo.

Finales del repechaje de la UEFA

Bosnia-Herzegovina vs Italia | Hora: 1.45 p. m.

| Hora: 1.45 p. m. Kosovo vs Turquía | Hora: 1.45 p. m.

| Hora: 1.45 p. m. República Checa vs Dinamarca | Hora: 1.45 p. m.

| Hora: 1.45 p. m. Suecia vs Polonia | Hora: 1.45 p. m.

Finales del repechaje internacional

RD Congo vs Jamaica | Hora: 4.00 p. m.

| Hora: 4.00 p. m. Bolivia vs Irak | Hora: 10.00 p. m.

¿Cómo se juega el repechaje al Mundial 2026?

La UEFA otorga 4 plazas para el certamen mundialista. Las selecciones se encuentran distribuidas en 4 zonas (conformadas por cuatro equipos cada una) y la clasificación se define a través de duelos de semifinal y final a partido único.

En el caso de la repesca internacional, se mantiene el sistema de eliminación a través de las fases de semifinal y final. Tras vencer a Surinam, Bolivia llegó a la última etapa del repechaje y deberá enfrentar a Irak, para conocer qué equipo conseguirá la clasificación. De igual forma, Jamaica se verá las caras ante Congo luego de eliminar a Nueva Caledonia en la fase previa.

¿Qué equipos siguen en el repechaje para clasificar al Mundial 2026?

Estas son las selecciones que mantienen las chances de obtener los últimos boletos para el Mundial 2026.