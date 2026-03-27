La selección boliviana remontó un complicado partido contra Surinam, en el Estadio Monterrey, por la primera ronda del repechaje mundialista. La ‘Verde’ se impuso 2-1 con Miguel Terceros y Guillermo Viscarra como figuras del decisivo duelo. Las intervenciones y atajadas del portero aliancista salvaron al único representante sudamericano en esa instancia. Por este motivo, Alianza Lima no dudó en publicar un emotivo mensaje.

El popular club de La Victoria felicitó la destacada actuación del arquero de Bolivia, ya que apareció en momentos claves y asumió el liderazgo en más de una ocasión. La prueba de fuego será el martes 31 de marzo a las 10.00 p. m.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Guillermo Viscarra a Bolivia?

Alianza Lima utilizó sus redes sociales para postear un mural de Guillermo Viscarra con la bandera boliviana y el mensaje. ¡Solo un paso más, Billy! De este modo, confirma su cariño y compromiso con el experimentado arquero aliancista. Titular indiscutible y figura del club ‘íntimo’.

¿Cuándo juega Bolivia contra Irak por repechaje mundialista?

Este martes 31 de marzo se enfrenta Bolivia, con toda la ilusión, ante la aguerrida Irak por un boleto en el Mundial 2026. El estadio elegido será el BBVA de Monterrey.

¿A qué hora juega Bolivia vs Irak por el repechaje mundialista?

Nadie quiere perderse el histórico partido entre Bolivia e Irak. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

Perú: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Brasil: 12.00 a. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Conmebol propuso a la FIFA jugar el Mundial 2030 con 64 equipos

Conmebol, por medio de su presidente Alejandro Domínguez, propuso a la FIFA jugar con 64 selecciones en el Mundial 2030. De acuerdo a la información del medio internacional The Athletic, ambas instituciones podrían llegar a un acuerdo para que se concrete.

Recordemos que el Mundial 2030 se jugará con España, Portugal y Marruecos, pero tendrá tres partidos en Sudamérica para conmemorar el centenario de la fiesta máxima del fútbol.