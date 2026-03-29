Facundo Morando incómodo porque subestiman a rivales de Alianza Lima: "Pretenden que ganemos siempre 3-0"
Luego del triunfo ante Géminis por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, el entrenador de Alianza Lima envió un fuerte mensaje sobre los comentarios relacionados a su equipo.
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Alianza Lima logró un importante triunfo 3-1 ante Géminis y mantiene intacta la ilusión de obtener el tricampeonato. Luego de imponerse ante el equipo de Natalia Málaga en el primer partido de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, el entrenador Facundo Morando evidenció su incomodidad frente a algunos comentarios.
“Es un triunfo importante, un paso más. La serie está totalmente abierta. Géminis es un gran equipos con atacantes muy fuertes y una gran entrenadora. Ahora hay que trabajar, descansar, ver lo que hicimos bien y mal para el próximo partido”, manifestó al inicio el estratega ante los medios.
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Facundo Morando incómodo porque subestiman a rivales de Alianza Lima
Al ser consultado sobre si Géminis complicó a Alianza Lima tras ganarle el tercer set, el técnico Facundo Morando no dudó en elogiar el nivel de las comeñas.
“Otra vez lo mismo… No es que se complica, estamos en semifinales. Son los 4 mejores equipos. Géminis es un equipo con atacantes muy fuertes y que juegan bien. No es que se complicó. Ustedes pretenden que Alianza gane todos los partidos 3-0, no es así”, agregó.
“Todos los equipos son buenos, sino no estarían en esta instancia. Alianza es un equipo más que trabaja mucho y tiene grandes jugadoras. No es que los equipos te vienen a complicar, ellos viene a jugarte de igual a igual porque son buenos equipos”, concluyó.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Géminis el segundo partido?
La revancha entre Alianza Lima vs Deportivo Géminis se jugará entre el sábado 4 y el domingo 5 de abril. Si las blanquiazules se imponen, clasificarán de manera directa a la gran final de la Liga Peruana de Vóley.
Semifinales de la Liga Peruana de Vóley
Así quedaron los partidos de ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley
- Alianza Lima 3-1 (26-24, 25-13, 20-25 y 25-16) Deportivo Géminis
- Universitario vs San Martín | domingo 29 de marzo | 5.00 p. m.