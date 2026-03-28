Canal confirmado de Bolivia - Irak por el repechaje para la clasificación al Mundial 2026

Este duelo por el repechaje será el primer enfrentamiento entre sí para ambas selecciones. Foto: composición/FBF/Iraq National Team

Este duelo por el repechaje será el primer enfrentamiento entre sí para ambas selecciones. Foto: composición/FBF/Iraq National Team

El repechaje Bolivia vs Irak será el último partido de la repesca intercontinental al Mundial 2026. Entre los hinchas de la Verde está más viva que nunca la expectativa por volver al máximo torneo de selecciones del planeta luego de la gran remontada contra Surinam en la semifinal. El combinado asiático, sin embargo, se presenta como un rival más complicado que el conjunto surinamés.

La escuadra dirigida por Óscar Villegas quiere regresar a una Copa del Mundo 32 años desde su participación en Estados Unidos 1994. Curiosamente, la nueva edición del torneo también se llevará a cabo en Norteamérica, otro dato que ilusiona a su afición.

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¿Qué canal transmitirá Bolivia - Irak?

La transmisión de esta final del repechaje entre Bolivia e Irak estará a cargo de Bolivia TV (señal abierta) y Entel TV (cable) en territorio altiplánico. Para otros países de Sudamérica, se podrá ver vía DSports (canal 610 y 1610 HD de DirecTV).

¿Dónde ver Bolivia - Irak por internet?

Si quieres seguir este compromiso en línea, puedes suscribirte a la plataforma de streaming DGO, la cual incluye en su oferta al cliente todo el contenido de DSports.

¿Cuándo juega Bolivia - Irak?

El cruce entre sudamericanos y asiáticos se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo, en el estadio BBVA de Monterrey.

¿A qué hora juega Bolivia - Irak?

En Bolivia, este duelo de repechaje se podrá seguir a partir de las 11.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.