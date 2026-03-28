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Diego Rebagliati cuestionó a la selección peruana tras perder contra Senegal: "La posición donde más nos cuesta es el centro delantero"

El exfutbolista analizó el bajo nivel ofensivo y las pocas ocasiones de gol generados por los delanteros ante la excampeona de África. Álex Valera y Ugarriza preocupan.

Diego Rebagliatti y su fuerte comentario sobre la falta de gol. Foto: Lr/MásQTV
Diego Rebagliatti y su fuerte comentario sobre la falta de gol. Foto: Lr/MásQTV

La selección peruana arrancó con el pie izquierdo el nuevo ciclo, al mando del entrenador Mano Menezes, tras perder 2-0 contra Senegal. La Bicolor nunca estuvo cómoda por la intensidad del partido e incluso careció de profundidad. Álex Valera tuvo un par de ocasiones claras, pero perdonó y Ugarriza fue más fricción que peligro de gol. Por este motivo, Diego Rebagliati fue contundente con su análisis.

El comentarista deportivo no pudo ocultar su preocupación por la falta de gol que viene adoleciendo en la selección peruana y reconoció que es un punto débil del equipo. Sin duda, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán dejaron la valla bien alta.

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¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la derrota de la selección peruana?

Diego Rebagliati, fiel a su estilo, explicó la principal deficiencia de Perú. “En defensa era un 4-4-2 y cuando entra Joao Grimaldo pasó a jugar con extremos en el 1-4-3-3. Mano lo tiene más como un jugador de banda, aunque podría jugar tranquilamente en la posición de Jairo Vélez. Bueno, no es un secreto que la posición donde más nos va costar encontrar posiciones es la del centro delantero”, enfatizó el comentarista en Movistar Deportes.

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¿Cuál fue la ocasión más clara de Perú ante Senegal?

La Bicolor tuvo pocas opciones para hacerle daño a Senegal, aunque la increíble acción que falló Álex Valera pone en duda su titularidad como ‘9’.

El guardameta Mory Diaw intentó darle un pase al defensor más cercano; sin embargo, no calculó bien y dejó el balón en el centro del área. Alex Valera buscó el esférico al encontrarse frente al arco, pero al intentar controlar perdió tiempo y no pudo definir de la mejor manera.

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.

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