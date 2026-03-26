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Bolivia clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026
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Deportes

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

La selección boliviana remontó el partido y firmó un 2-1 para clasificar a la última ronda del repechaje mundialista. La 'Verde' va por la historia.

Bolivia se enfrentará Irak por el repechaje al Mundial 2026. Foto: Lr/ESPN
Bolivia se enfrentará Irak por el repechaje al Mundial 2026. Foto: Lr/ESPN

Bolivia remontó el partido y eliminó a Surinam 2-1, en Estadio BBVA de Monterrey, por el repechaje mundialista 2026. La ‘Verde’ fue de menos a más y afinó la puntería en el último tramo del partido para darle vuelta al resultado. Miguel Terceros rescató a los sudamericanos en un emocionante penal. De este modo, se verán las caras contra Irak por un boleto directo al Mundial 2026.

El cuadro liderado por Óscar Villegas está a un paso de la gloria, ya que la última vez que Bolivia clasificó al Mundial fue en Estados Unidos 1994. De este modo, luego de 32 años se vuelve a repetir la gesta y en el mismo escenario.

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¿Cuándo juega Bolivia contra Irak por repechaje mundialista?

Este martes 31 de marzo se enfrenta Bolivia, con toda la ilusión, ante la aguerrida Irak por un boleto en el Mundial 2026. El estadio elegido será el BBVA de Monterrey.

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¿A qué hora juega Bolivia vs Irak por el repechaje mundialista?

Nadie quiere perderse el histórico partido entre Bolivia e Irak. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados. El

  • Perú: 10.00 p. m.
  • Bolivia: 11.00 p. m.
  • Argentina: 12.00 a. m.
  • Brasil: 12.00 a. m.
  • Colombia: 10.00 p. m.
  • Ecuador: 10.00 p. m.

PUEDES VER: Partidos del repechaje al Mundial 2026 HOY: fecha, horarios, canal TV y formato de la repesca internacional

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¿Dónde ver Bolivia vs Irak por el repechaje al Mundial?

Los hinchas que no puedan asistir al BVA de Monterrey deberán seguir el duelo por DIRECTV Sport o el minuto a minuto de La República Deportes.

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