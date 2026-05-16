¿Dónde ver River Plate vs Rosario Central EN VIVO por la semifinal del Torneo Apertura 2026?

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El enfrentamiento entre River Plate y Rosario Central promete ser un duelo emocionante en la semifinal del Torneo Apertura 2026. Con ambos equipos en busca de la gloria, los aficionados están ansiosos por conocer los detalles de la transmisión y horarios del partido.

Este sábado 16 de mayo de 2026, el Estadio Más Monumental será el escenario donde se disputará el encuentro. River Plate, tras una victoria contundente sobre Gimnasia, se prepara para enfrentar a un Rosario Central que llega con la moral alta tras eliminar a Racing.

El partido comenzará a las 5:30 p.m. (hora peruana), 7:30 p.m. en Argentina, Paraguay y Chile, 4:30 p.m. en México, y 12:30 a.m. en España. A continuación, se detallan los canales de transmisión y opciones para seguir el partido en vivo.

River Plate vs Rosario Central: donde ver

En Argentina, el partido se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium. Para los aficionados en Perú y otros países de Sudamérica, la señal de ESPN estará disponible mediante cableoperadores como DirecTV, Claro TV y Movistar TV. Además, los suscriptores de Disney+ Premium podrán disfrutar del encuentro en línea.

River Plate vs Rosario Central EN VIVO vía streaming gratis

En Estados Unidos, el partido se transmitirá en vivo a través de Fanatiz, que tiene los derechos de la Liga Argentina. En España, los aficionados podrán seguir el encuentro por Movistar Liga de Campeones, disponible en la plataforma Movistar Plus. Esta variedad de opciones asegura que los seguidores de ambos equipos no se pierdan ningún detalle del emocionante choque.

River Plate vs Rosario Central ONLINE: transmisión América Latina

El partido también será transmitido en otros países de América Latina. En México, la señal de ESPN estará disponible, mientras que en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, los aficionados podrán seguir el partido a través de ESPN y Disney+ Premium. En Brasil, la transmisión se realizará por ESPN y otros operadores locales, así como por Disney+ Premium.