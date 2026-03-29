Venezuela vs Uzbekistán EN VIVO HOY: ¿a qué hora y dónde ver el partido amistoso de la Vinotinto?

La selección venezolana se prepara con miras al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

La selección venezolana se prepara con miras al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

HOY Venezuela vs Uzbekistán EN VIVO | La Vinotinto jugará un amistoso internacional por la segunda jornada del FIFA Series 2026. El compromiso se llevará a cabo en el Milliy Stadium, a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana) y 10.00 a. m. (hora venezolana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Televen. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que realizará La República.

El conjunto llanero buscará un nuevo triunfo, pues hace algunos días se impuso por 4-1 ante su similar de Trinidad y Tobago.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Uzbekistán?

En territorio peruano, el Venezuela vs Uzbekistán se jugará desde las 9.00 a. m. Conoce la guía de horarios para diferentes países:

México: 8.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Uzbekistán?

En Venezuela, el amistoso por la fecha 2 del FIFA Series se podrá ver en la señal de Televen. En otros países, el choque será transmitido por DAZN.

¿Dónde ver Venezuela vs Uzbekistán ONLINE?

Si deseas seguir el amistoso entre Venezuela vs Uzbekistán por internet, podrás hacerlo a través de FIFA+. La República Deportes también realizará una cobertura online con la previa y el minuto a minuto.

Alineaciones Venezuela vs Uzbekistán

Así formarían venezolanos y uzbekos para el amistoso internacional.

Venezuela: Jesús Camargo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Teo Quintero; Jovanny Bolívar, Cristian Cásseres, Luis González, Carlos Sosa; Telasco Segovia y Salomón Rondón.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Khozhiakbar Alizhonov, Jakhongir Urozov, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Otabek Shukurov; Odildzhon Khamrobekov, Azizjon Ganiev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.