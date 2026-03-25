La selección boliviana ultima detalles a poco de enfrentarse a Surinam en las semifinales del repechaje al Mundial 2026. En medio de este panorama, los aficionados altiplánicos se vieron sorprendidos con las declaraciones del DT rival, quien aseguró que su equipo no pasará mayores apuros.

Henk ten Cate, entrenador de los ‘Suriboys’, señaló que tiene un plantel con una “calidad enorme”. En ese sentido, remarcó que sus dirigidos están listos para neutralizar a la Verde.

DT de Surinam minimiza a Bolivia previo al repechaje

El estratega del conjunto Natio indicó que un correcto plantemiento les permitirá evitar sorpress frente a la selección boliviana en el repechaje.

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos, porque hemos visto muchísimos partidos suyos. Cuenta con jugadores de mucha calidad, como Miguel Terceros, que es un gran futbolista. Está un escalón por encima del resto, sobre todo cuando parte desde la derecha, corre hacia dentro y marca con la izquierda. Pero podemos frenarlo con el planteamiento táctico adecuado. Así es como nos preparamos”, manifestó en diálogo con la FIFA.

La estrategia de Surinam para clasificar al Mundial 2026

Por otra parte, Ten Cate reveló la curiosa estratega que utiliza con sus futbolistas para mentalizarlos en clasificar al Mundial 2026.

“Les explicamos a los jugadores qué esperábamos de cada posición, de qué manera queríamos jugar y de las expectativas en cuanto a su rendimiento defensivo y ofensivo. Además, les inculcamos la mentalidad de que vamos a ir al Mundial. Cada vez que hablo con ellos, les digo: 'Recuerden que vamos a jugar el Mundial'. Curiosamente, al cabo de un mes, empezaron a decirme: 'Oye, míster, se te ha olvidado una cosa: que vamos a jugar el Mundial'. Ya lo han interiorizado. Estoy convencido de que estamos preparados”, agregó.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam por el repechaje?

El partido Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 se jugará este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey (México).

¿Dónde ver Bolivia vs Surinam?

La transmisión por TV del Bolivia ante Surinam estará a cargo de la señal de DSports y FútbolCanal. El compromiso empezará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana).