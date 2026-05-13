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Representante de Aixa Vigil sobre un posible regreso a Alianza Lima: "No está totalmente descartado"

Leonardo Feitosa, representante de la voleibolista peruana, aseguró que existe una buena relación con el club victoriano. Por otra parte, reveló las ofertas que tiene Aixa Vigil.

Aixa Vigil fue bicampeona con la camiseta de Alianza Lima. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Aixa Vigil fue bicampeona con la camiseta de Alianza Lima. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
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El futuro de Aixa Vigil es uno de los temas más comentados en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. La receptora no desea continuar en la Universidad San Martín y ya existen varios clubes interesados en su contratación. En medio de este panorama, Leonardo Feitosa, representante de la jugadora, sorprendió con sus declaraciones sobre un posible retorno a Alianza Lima.

Luego de obtener el bicampeonato con las blanquiazules en el 2025, la voleibolista de 24 años decidió fichar por el conjunto santo. Su salida estuvo marcada por la polémica, pues la propia Cenaida Uribe aseguró que Vigil la “meció” durante las negociaciones para renovar.

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¿Aixa Vigil podría volver a Alianza Lima?

Al ser consultado sobre un posible retorno a Alianza Lima, el mánager sostuvo que esta posibilidad no está descartada. Sin embargo, consideró que en estos momentos su jugadora no encaja en la planificación del club.

“Eso no está totalmente descartado. Las chicas hoy están acá, mañana en otro club y después pueden regresar. Esto no es imposible. Hoy, yo creo que Aixa no cabe mucho en la construcción de Alianza. Esto no es porque sea mala o porque Cenaida (Uribe) no quiere trabajar más con ella. No se trata de eso, sino más bien por la construcción de equipo (…)”, manifestó en diálogo con la 'Cátedra Deportes'.

“Esto no es una posibilidad que nunca más va a suceder. Cenaida es una persona que sí sabe hablar sobre los temas. Si ella quiere, ella busca. Cuando ella no quiere, no busca y está tranquila. Los resultados del trabajo de Cenaida están en la cancha, está en los resultados de las competencias. El diálogo con Alianza es muy tranquilo, pero como se están armando las cosas, yo creo que Aixa no cabe en esa estructura para la próxima temporada”, agregó.

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¿Dónde va a jugar Aixa Vigil?

A pesar de que la Universidad San Martín espera contar con la jugadora de la selección peruana para la próxima temporada, Feitosa indicó que la intención de Vigil es dejar la institución. En ese sentido, señaló que existe un interés de Universitario de Deportes, además de las ofertas del extranjero.

“Universitario tiene pretensión por Aixa. Nosotros tenemos cuatro clubes que la pretenden en Perú. También tenemos tres propuestas para que juegue afuera, en Europa. Pero Aixa quiere quedarse un año más en Perú y nosotros vamos a blindarla en ese tema”, reveló.

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