Bolivia vs Trinidad y Tobago EN VIVO: horario y canal de TV para ver el último amistoso previo al repechaje al Mundial 2026

La selección boliviana busca clasificar a un Mundial después de 32 años. Foto: Twitter de La Verde

La selección boliviana busca clasificar a un Mundial después de 32 años. Foto: Twitter de La Verde

La selección boliviana tendrá un compromiso con la historia en el repechaje al Mundial 2026. Antes del partido contra Surinam, la Verde se despedirá de su gente este domingo 15 de marzo en un amistoso contra Trinidad y Tobago. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora boliviana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Unitel TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura de La República.

Se espera que el conjunto altiplénico presente al equipo que disputará en los próximos días la semifinal de la repesca al Mundial 2026. Uno de los grandes ausentes será el histórico goleador Marcelo Martins Moreno.

Horarios del Bolivia vs Trinidad y Tobago

El partido Bolivia vs Trinidad y Tobago arrancará a las 6.30 p. m. en Bolivia (5.30 p. m. en Perú). Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

Canal de TV para el amistoso Bolivia vs Trinidad y Tobago

La transmisión del Bolivia vs Trinidad y Tobago en señal abierta estará a cargo de la señal de Unitel para todo el territorio boliviano; asimismo, los canales Tuves y Fútbol Canal son los cableoperadores autorizados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

¿Dónde mirar el Bolivia vs Trinidad y Tobago por internet?

Si estás interesado en seguir el partido entre Bolivia vs Trinidad y Tobago de forma online gratis a través de la plataforma streaming de Unitel.tv y FBF Play. Además, también puedes mantenerte al tanto de todas las incidencias con el minuto a minuto a través de la cobertura que realizará La República Deportes.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El Bolivia - Surinam se jugará el jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey (México). El vencedor de este duelo se tendrá que enfrentar ante Irak por el boleto a la Copa del Mundo.

Fixture del repechaje al Mundial 2026. Foto: FBF

Convocados de Bolivia para el repechaje al Mundial 2026

El entrenador Óscar Villegas decidió citar a 28 jugadores con miras a la próxima fecha FIFA de marzo.