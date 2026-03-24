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La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

Y sin Sadio Mané. Tan solo Mamadou Sarr, defensa de 20 años del Chelsea, está cotizado en una suma casi equivalente a la de todos los convocados de la selección peruana para esta fecha FIFA.

La selección peruana vale menos de 30 millones de euros. Senegal supera los 450 millones. Foto: composición de LR/FPF/AFP
La selección peruana vale menos de 30 millones de euros. Senegal supera los 450 millones. Foto: composición de LR/FPF/AFP

El primer rival de Mano Menezes al mando de la selección peruana será Senegal, considerado como uno de los equipos más fuertes de África y ubicado dentro del top 15 en el ranking FIFA. El combinado de los Leones de la Teranga cuenta con figuras de talla mundial que, además de jugar en varios de los mejores equipos de Europa, alcanzan millonarias cotizaciones en el mercado internacional.

En contraste, la Blanquirroja no tiene a ningún jugador que actualmente supere los 5 millones de euros. Incluso, su valor en conjunto es menor al de algunos futbolistas senegaleses. A nivel colectivo la diferencia destaca todavía más, pues los africanos llegan a valer 15 veces más que los peruanos.

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¿Cuánto valen las selecciones de Senegal y Perú?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el precio total de los convocados de Senegal asciende a los 456,8 millones de euros. Su jugador más valioso es Ilman Ndiaye, extremo del Everton, cuyo pase está valuado en 50 millones.

Perú, en cambio, apenas llega a los 27,65 millones de euros entre sus 24 convocados, con Erick Noriega y su pase cotizado en 4 millones de liderando la lista de los más valiosos. El contraste entre ambas escuadras es tal que el defensa Mamadou Sarr y el extremo Ibrahim Mbaye, con 25 millones de euros cada uno, cuestan casi lo mismo que toda la Bicolor.

Valores de los planteles de Senegal y Perú. Foto: captura de Transfermarkt

Valores de los planteles de Senegal y Perú. Foto: captura de Transfermarkt

Entre los demás senegaleses cuyo valor individual supera al de la nómina de Mano Menezes están el lateral El Hadji Malick Diouf (28 millones), los mediocampistas Lamine Camara (30 millones), Habib Diarra (32 millones), Pape Matar Sarr (32 milllones), Pape Gueye (40 millones), los extremos Assane Diao (30 millones) e Ismaïla Sarr (35 millones) y el delantero Nicolas Jackson (40 millones).

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¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El amistoso entre ambos equipos se llevará a cabo este sábado 28 de marzo, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana), en el Stade de France (París).

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