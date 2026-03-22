Italia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV del repechaje europeo al Mundial 2026

La selección italiana se ha perdido las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo (Rusia 2018 y Qatar 2022), pero está decidida a cortar su racha de mala suerte en este 2026. Tras no poder clasificar de forma directa, la Azzurra tendrá la opción de meterse en la fase de grupos del torneo por la vía del repechaje, para lo cual su primer rival a superar será Irlanda del Norte.

El equipo de Gennaro Gattuso se enfrentará a los verdiblancos como local en el Stadio de Bergamo por la semifinal de la ruta A en la repesca de la UEFA. Si gana, avanzará a la final contra el vencedor de la llave Gales vs Bosnia-Herzegovina por el ansiado boleto al certamen de la FIFA.

¿Cuándo juega Italia vs Irlanda del Norte?

El partido entre Italia e Irlanda del Norte, por la semifinal del repechaje europeo A al Mundial 2026, se jugará el próximo jueves 26 de marzo.

¿A qué hora juega Italia vs Irlanda del Norte?

En territorio peruano, el encuentro se podrá seguir a partir de las 2.45 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.45 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Italia vs Irlanda del Norte?

La transmisión por TV de este y otros duelos del repechaje mundialista europeo irá por la señal de la cadena ESPN. Además, se podrá ver vía streaming en la plataforma Disney Plus Premium.

Pronóstico de Italia vs Irlanda del Norte

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar el encuentro a la Azzurra.

Betsson: gana Italia (1,32), empate (4,95), gana Irlanda (11,50)

Betano: gana Italia (1,33), empate (5,00), gana Irlanda (10,50)

Bet365: gana Italia (1,30), empate (4,75), gana Irlanda (8,50)

1XBet: gana Italia (1,34), empate (5,33), gana Irlanda (12,10)

Coolbet: gana Italia (1,32), empate (5,25), gana Irlanda (11,00)

Doradobet: gana Italia (1,36), empate (5,01), gana Irlanda (9,25).

Convocados de Italia vs Irlanda del Norte

Estas son las listas de convocados de ambas selecciones para su enfrentamiento por el repechaje europeo.

Porteros : Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret

: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret Defensas : Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola

: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola Mediocampistas : Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali

: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali Delanteros: Chiesa, Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca.

Convocados de Italia. Foto: Nazionale Italiana

Arqueros : Bailey Peacock-Farrell, Conor Hazard, Pierce Charles, Josh Clarke

: Bailey Peacock-Farrell, Conor Hazard, Pierce Charles, Josh Clarke Defensas : Daniel Ballard, Trai Hume, Ciaron Brown, Brodie Spencer, Paddy McNair, Eoin Toal, Ruairi McConville, Terry Devlin

: Daniel Ballard, Trai Hume, Ciaron Brown, Brodie Spencer, Paddy McNair, Eoin Toal, Ruairi McConville, Terry Devlin Mediocampistas : Jamie Donley, Jamie McDonnell, George Saville, Alistair McCann, Shea Charles, Isaac Price, Paul Smyth, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Brad Lyons, Patrick Kelly, Kieran Morrison

: Jamie Donley, Jamie McDonnell, George Saville, Alistair McCann, Shea Charles, Isaac Price, Paul Smyth, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Brad Lyons, Patrick Kelly, Kieran Morrison Delanteros: Josh Magennis, Dion Charles, Callum Marshall, Jamie Reid.