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Italia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV del repechaje europeo al Mundial 2026

La Azzurra inicia su camino para volver a una Copa del Mundo luego de 12 años. Su primer obstáculo a superar será el combinado verdiblanco.

Italia tiene historial positivo ante Irlanda del Norte. Foto: composición de LR/AFP
Italia tiene historial positivo ante Irlanda del Norte. Foto: composición de LR/AFP

La selección italiana se ha perdido las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo (Rusia 2018 y Qatar 2022), pero está decidida a cortar su racha de mala suerte en este 2026. Tras no poder clasificar de forma directa, la Azzurra tendrá la opción de meterse en la fase de grupos del torneo por la vía del repechaje, para lo cual su primer rival a superar será Irlanda del Norte.

El equipo de Gennaro Gattuso se enfrentará a los verdiblancos como local en el Stadio de Bergamo por la semifinal de la ruta A en la repesca de la UEFA. Si gana, avanzará a la final contra el vencedor de la llave Gales vs Bosnia-Herzegovina por el ansiado boleto al certamen de la FIFA.

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

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¿Cuándo juega Italia vs Irlanda del Norte?

El partido entre Italia e Irlanda del Norte, por la semifinal del repechaje europeo A al Mundial 2026, se jugará el próximo jueves 26 de marzo.

¿A qué hora juega Italia vs Irlanda del Norte?

En territorio peruano, el encuentro se podrá seguir a partir de las 2.45 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Italia vs Irlanda del Norte?

La transmisión por TV de este y otros duelos del repechaje mundialista europeo irá por la señal de la cadena ESPN. Además, se podrá ver vía streaming en la plataforma Disney Plus Premium.

Pronóstico de Italia vs Irlanda del Norte

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar el encuentro a la Azzurra.

  • Betsson: gana Italia (1,32), empate (4,95), gana Irlanda (11,50)
  • Betano: gana Italia (1,33), empate (5,00), gana Irlanda (10,50)
  • Bet365: gana Italia (1,30), empate (4,75), gana Irlanda (8,50)
  • 1XBet: gana Italia (1,34), empate (5,33), gana Irlanda (12,10)
  • Coolbet: gana Italia (1,32), empate (5,25), gana Irlanda (11,00)
  • Doradobet: gana Italia (1,36), empate (5,01), gana Irlanda (9,25).

PUEDES VER: ¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

lr.pe

Convocados de Italia vs Irlanda del Norte

Estas son las listas de convocados de ambas selecciones para su enfrentamiento por el repechaje europeo.

  • Porteros: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret
  • Defensas: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola
  • Mediocampistas: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali
  • Delanteros: Chiesa, Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca.
Convocados de Italia. Foto: Nazionale Italiana

Convocados de Italia. Foto: Nazionale Italiana

  • Arqueros: Bailey Peacock-Farrell, Conor Hazard, Pierce Charles, Josh Clarke
  • Defensas: Daniel Ballard, Trai Hume, Ciaron Brown, Brodie Spencer, Paddy McNair, Eoin Toal, Ruairi McConville, Terry Devlin
  • Mediocampistas: Jamie Donley, Jamie McDonnell, George Saville, Alistair McCann, Shea Charles, Isaac Price, Paul Smyth, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Brad Lyons, Patrick Kelly, Kieran Morrison
  • Delanteros: Josh Magennis, Dion Charles, Callum Marshall, Jamie Reid.
Convocados de Irlanda del Norte. Foto: Northern Ireland/X

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