Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura

La Liga 1 2026 se pone cada vez más interesante. Hasta el momento, solo dos equipos no han perdido en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 8 se dará en el Estadio Unión Tarma entre ADT y Melgar. Alianza Lima jugará de local, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que viajar a provincia para afrontar sus respectivos partidos.

El actual líder del campeonato, Alianza Lima, recibirá en Matute a Juan Pablo II, con el objetivo de recuperar el primer lugar de la tabla. Universitario viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos, quien viene en un buen momento. Sporting Cristal enfrentará a Los Chankas en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

ADT vs Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Cienciano vs FC Cajamarca

Hora: 7.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

Moquegua vs Cusco

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Los Chankas vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

UTC vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Sport Boys vs Sport Huancayo

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 8 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas son los únicos equipos que marchan invictos hasta el momento.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Los Chankas 7 5 6 17 2. Alianza Lima 7 5 6 17 3. Universitario 7 4 4 14 4. Cienciano 7 4 6 13 5. UTC 7 4 2 13 6. Sporting Cristal 7 3 5 11 7. Melgar 7 3 2 10 8. Comerciantes Unidos 7 3 0 10 9. Juan Pablo II 7 3 -5 10 10. Alianza Atlético 7 2 1 9 11. ADT 7 2 -2 8 12. Sport Huancayo 7 2 -1 7 13. Cusco 7 2 -1 7 14. Moquegua 7 2 -7 7 15. Deportivo Garcilaso 7 1 -2 6 16. FC Cajamarca 7 1 -3 5 17. Atlético Grau 7 1 -5 5 18. Sport Boys 7 1 -6 5

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

Los partidos de Liga 1 2026 se vienen emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.