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Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura

La octava jornada del Torneo Apertura 2026 viene con partidazos. Alianza Lima buscará el primer lugar cuando reciba a Juan Pablo II, mientras que Universitario deberá visitar a Comerciantes Unidos en Cutervo.

Alianza Lima y Chankas son los líderes del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y Chankas son los líderes del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

La Liga 1 2026 se pone cada vez más interesante. Hasta el momento, solo dos equipos no han perdido en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 8 se dará en el Estadio Unión Tarma entre ADT y Melgar. Alianza Lima jugará de local, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que viajar a provincia para afrontar sus respectivos partidos.

El actual líder del campeonato, Alianza Lima, recibirá en Matute a Juan Pablo II, con el objetivo de recuperar el primer lugar de la tabla. Universitario viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos, quien viene en un buen momento. Sporting Cristal enfrentará a Los Chankas en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

  • ADT vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Cienciano vs FC Cajamarca
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

  • Moquegua vs Cusco
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Comerciantes Unidos vs Universitario
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Los Chankas vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Alianza Lima vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

  • UTC vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Sport Boys vs Sport Huancayo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 8 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas son los únicos equipos que marchan invictos hasta el momento.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas75617
2.Alianza Lima75617
3.Universitario74414
4.Cienciano74613
5.UTC74213
6.Sporting Cristal73511
7.Melgar73210
8.Comerciantes Unidos73010
9.Juan Pablo II73-510
10.Alianza Atlético7219
11.ADT72-28
12.Sport Huancayo72-17
13.Cusco72-17
14.Moquegua72-77
15.Deportivo Garcilaso71-26
16.FC Cajamarca71-35
17.Atlético Grau71-55
18.Sport Boys71-65

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

Los partidos de Liga 1 2026 se vienen emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.

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