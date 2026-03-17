Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura
La octava jornada del Torneo Apertura 2026 viene con partidazos. Alianza Lima buscará el primer lugar cuando reciba a Juan Pablo II, mientras que Universitario deberá visitar a Comerciantes Unidos en Cutervo.
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La Liga 1 2026 se pone cada vez más interesante. Hasta el momento, solo dos equipos no han perdido en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 8 se dará en el Estadio Unión Tarma entre ADT y Melgar. Alianza Lima jugará de local, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que viajar a provincia para afrontar sus respectivos partidos.
El actual líder del campeonato, Alianza Lima, recibirá en Matute a Juan Pablo II, con el objetivo de recuperar el primer lugar de la tabla. Universitario viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos, quien viene en un buen momento. Sporting Cristal enfrentará a Los Chankas en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Apertura
Viernes 20 de marzo
- ADT vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Cienciano vs FC Cajamarca
- Hora: 7.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 21 de marzo
- Moquegua vs Cusco
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Comerciantes Unidos vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Los Chankas vs Sporting Cristal
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 22 de marzo
- UTC vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Sport Boys vs Sport Huancayo
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 8 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas son los únicos equipos que marchan invictos hasta el momento.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Los Chankas
|7
|5
|6
|17
|2.
|Alianza Lima
|7
|5
|6
|17
|3.
|Universitario
|7
|4
|4
|14
|4.
|Cienciano
|7
|4
|6
|13
|5.
|UTC
|7
|4
|2
|13
|6.
|Sporting Cristal
|7
|3
|5
|11
|7.
|Melgar
|7
|3
|2
|10
|8.
|Comerciantes Unidos
|7
|3
|0
|10
|9.
|Juan Pablo II
|7
|3
|-5
|10
|10.
|Alianza Atlético
|7
|2
|1
|9
|11.
|ADT
|7
|2
|-2
|8
|12.
|Sport Huancayo
|7
|2
|-1
|7
|13.
|Cusco
|7
|2
|-1
|7
|14.
|Moquegua
|7
|2
|-7
|7
|15.
|Deportivo Garcilaso
|7
|1
|-2
|6
|16.
|FC Cajamarca
|7
|1
|-3
|5
|17.
|Atlético Grau
|7
|1
|-5
|5
|18.
|Sport Boys
|7
|1
|-6
|5
¿Dónde ver la Liga 1 2026?
Los partidos de Liga 1 2026 se vienen emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.