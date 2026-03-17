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¿Estadio Monumental será sancionado tras presunto acto discriminatorio? Esto indica el nuevo reglamento de la Liga 1

El partido de Universitario ante Alianza Lima por la fecha 9 de la Liga 1 2026 podría jugarse a puertas cerradas.

¿Estadio Monumental será sancionado tras cambio en el reglamento de la Liga 1? Foto: Universitario
¿Estadio Monumental será sancionado tras cambio en el reglamento de la Liga 1? Foto: Universitario

Tras conocerse el informe de Michael Espinoza, quien fue el árbitro en el Universitario vs UTC, se habla mucho sobre la sanción que recibiría la institución crema y si esto podría llevar a un posible castigo para el Estadio Monumental. Esta duda se implantó por el cambio en el reglamento de la Liga 1, el cual fue modificado hace algunos días.

Antes del cambio en la norma, el club infractor debía ser castigado jugando su próximo partido de local sin público y una multa de 2 UIT. Ahora, el reglamento indica que la institución será sancionada de manera económica y con la presencia limitada de espectadores para su siguiente encuentro de local.

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¿Estadio Monumental será sancionado? Esto es lo que indica el nuevo reglamento de la Liga 1

La incertidumbre por parte de los hinchas de Universitario es por saber si el partido ante Alianza Lima en el Estadio Monumental se jugaría a puertas cerradas. Esto se debe a que el lunes 16 de marzo se realizó una modificación al Reglamento Único Disciplinario de la Liga 1 2026, dándole énfasis a las sanciones sobre posibles actos racistas. “Cuando se trate de la primera infracción, la disputa de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos cinco (5) UIT a no ser que esto acarree consecuencias económicas desproporcionadas a dicho club (aficionado), en cuyo caso la multa se podrá reducir a un mínimo de una (1) UIT, de manera excepcional", es lo que indica la nueva norma.

Por lo tanto, el artículo 19 indica que la primera medida que se tomará en caso de un acto racista por parte de las tribunas será la sanción económica. Con ello, Universitario solo recibirá una sanción monetaria y el clásico ante Alianza Lima se disputará con presencia de la afición merengue de manera limitada.

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¿Cuándo se juega el siguiente partido de Universitario en el Estadio Monumental?

El próximo duelo de la ‘U’ jugando de local será ante Alianza Lima. Este partido es parte de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Hasta el momento no se sabe el horario de este cotejo, ya que se espera el fixture del equipo crema en la Copa Libertadores. Lo que sí se conoce es que será el 4 o 5 de abril.

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